Vinícius reacciona tras la condena a tres hinchas del Valencia: "No soy víctima de racismo, soy verdugo de racistas"

Este lunes se ha conocido la condena a tres hinchas del Valencia que profirieron insultos racistas contra Vinícius Jr, delantero del Real Madrid, durante un partido de LaLiga en Mestalla. En concreto, los tres aficionados han sido condenados a ocho meses de prisión y a dos años sin entrar a estadios de fútbol por estos hechos.

El jugador del Real Madrid se ha pronunciado en cuenta de la red social 'X' tras esa condena y ha asegurado que seguirá denunciando y combatiendo cualquier acto racista.

"Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha era en vano y que debía simplemente 'jugar al fútbol'. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí, es para todos los negros", indicaba Vinícius Jr. en sus redes sociales.

"Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan..."

"Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para exigir. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir", finaliza el mensaje del jugador del Real Madrid.

La sentencia es pionera al ser la primera sanción penal que se establece en España por ese tipo de comportamientos en campos de fútbol. Se trata de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, las acusaciones y las defensas, ratificado este lunes en un juzgado de Valencia pero que se ha fraguado durante meses y que implica que los acusados ​​no entrarán en prisión al haber incluido en el pacto la suspensión de la pena de cárcel.

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2023 durante un partido entre el Valencia y el Real Madrid. El encuentro se paró unos minutos, el jugador identificó a uno de los acusados ​​y, tras la denuncia de LaLiga esa misma noche, se identificó a otros dos con las cámaras internas del Valencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com