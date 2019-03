Jaume Costa salva un punto para el Villarreal contra el Eibar

Villarreal y Eibar empataron a un gol en un partido brillante y vibrante que pudo ganar cualquiera de los dos equipos, en el que sólo se marcaron dos goles, cuando pudieron ser muchos más. El partido tuvo de todo: ocasiones de gol, un penalti, lesiones, una expulsión y un empate en la recta final del partido, que acabó siendo épico entre dos equipos que acabaron con 10 jugadores sobre el campo, en el caso del Villarreal por una lesión con los tres cambios realizados y en el Eibar por expulsión.

Salió el Eibar con un fútbol muy directo, con presión muy alta y con muchos jugadores en campo contrario, lo que impedía a los locales encontrar la forma de controlar el partido, ya que sus jugadores de centro del campo no llegaban a poder tener la pelota. El Eibar se mostraba cómodo, robaba fácil y salía rápido enviando el balón a sus puntas o a sus jugadores de banda, lo que supuso que el partido no tuviera pausa, a la espera de quién podía acertar primero, objetivo que logró el cuadro eibarrés. Tras una recuperación le mandó un buen balón a Borja Bastón, que dejó con un buen pase a Sergi Enrich ante Areola, para que este no fallara, aunque tras ese gol la tuvo el Villarreal por dos veces para empatar, pero ni Bakambu, ni Soldado, acertaron de cara al gol.

Después de esas jugadas llegó el susto del encuentro, ya que un golpe entre Sergi Enrich y Eric Bailly, supuso que el jugador del Villarreal perdiese el conocimiento y fuera trasladado a un hospital cercano. Esta acción detuvo el ritmo de partido hasta que en el minuto 40 el colegiado Prieto Iglesias señalaba un penalti de Jaume Costa a favor del Eibar y que Dani García no lograba transformar, gracias a una gran parada de Areola. Soldado pudo marcar en la siguiente jugada, pero sólo ante Riesgo no acertó y estrelló el balón en el portero. La segunda parte comenzó con tres llegadas al área de los locales, pero Denis Suárez primero y Bruno después, lanzaban sin fuerza y perdonaban el empate. Salió el Villarreal lanzado dejando la opción de que el Eibar saliera al contragolpe, como hizo por dos veces antes de los diez minutos por medio de Saúl Berjón, y que no supo aprovechar.

El partido era otra vez una constante ida y venida de área a área, donde el gol podía llegar en cualquier jugada. Agotaba los cambios Marcelino dando entrada a Jonathan Dos Santos y Samu García, para un minuto después ver como Bonera tenía que abandonar el campo lesionado dejando a su equipo con uno menos y con veinticinco minutos por delante para un Villarreal muy tocado por las lesiones. Sin embargo, bajó la intensidad el Eibar, que esperaba la contra para sentenciar el partido sin arriesgar, mientras que el Villarreal apostaba por alguna jugada de calidad de sus futbolistas o por un error de su rival que le metiera en el partido, mientras Areola mantenía vivo a su equipo con un par de buenas paradas.

A falta de un cuarto de hora se equilibraba el partido, ya que Keko se expulsaba en tres minutos al ver dos tarjetas seguidas, y con ello dejaba el partido nivelado con una baja por bando. Pero el cansancio de los locales y la tranquilidad del Eibar impedía que el Villarreal tuviera opciones y claridad de cara al gol, si bien en el último respiro aparecía Denis Suárez para habilitar a Jaume Costa que ante el portero marcaba el empate. El gol desató la locura final, ya que el Villarreal dispuso de un par de opciones de ganar el partido cuando el partido ya estaba en la recta final, pero no llegaron a tener el acierto necesario.