El mensaje del hijo de José Antonio Reyes tras la muerte del futbolista: "Este es el último momento que pasamos juntos"

A través de su cuenta de Instagram, uno de los hijos de José Antonio Reyes ha publicado un emotivo mensaje tras la muerte de su padre.

Adjuntando una imagen de los dos, el menor ha escrito: "Este es el último momento que pasamos juntos, papá. Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí".

El hijo del futbolista ha añadido: "Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti, papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero sólo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. Te quiero, papá".

El menor ha querido mostrar su agradecimiento por las muestras de apoyo que ha recibido: "Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo".

El hijo del futbolista también ha querido recordar la figura de su padre en esta misma red social compartiendo otras imágenes en las que aparece junto a él.

José Antonio Reyes y un primo suyo han muerto en un accidente de tráfico en Sevilla. El coche del jugador del Extremadura, con una amplia trayectoria en clubes como el Sevilla, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, se ha salido de la vía y el coche ha terminado ardiendo.

Relacionados:

Así quedó el coche de José Antonio Reyes tras el trágico accidente

Completamente calcinado: así han retirado el coche de José Antonio Reyes tras el trágico accidente

Las últimas imágenes de Reyes: celebrando la permanencia del Extremadura