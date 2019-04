Vicente del Bosque: "Piqué y Ramos son la base de la Selección, son importantísimos"

Vicente del Bosque, actual seleccionador de fútbol, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero donde ha hablado, entre otros temas, de Gerard Piqué. Sobre la polémica que suscitó el central con los tuits dirigidos al Real Madrid y sus declaraciones a Arbeloa ha explicado que "muchas veces le he comentado que el silencio es la mejor declaración, pero se cómo es y no puedo decirle que no venga más".

De cara a la Eurocopa de Francia, Del Bosque ha comentado que el puesto que más le preocupa para el mejor desarrollo del campeonato es el de los centrales. "Si piqué y Ramos está bien son clave, si ellos no son un equipo nos perjudica a todos".

Sobre su futuro, ha dejado claro que no hay porque tomar decisiones antes de tiempo y que "ha sido precipitado e irresponsable por mi parte hablar de este tema".

El técnico salmantino ha desmentido el rumor que apunta que Aduriz ha declinado jugar con La Roja: "es mentira de hecho Aduriz ya estuvo en la Selección y debutó en Salamanca".

Además ha explicado que es un jugador que se le tiene en cuenta y que no sería tozudo a la hora de convocarle "no voy a ser terco de no traerle si está bien" ha apuntado. Y ha comentado que "valoraremos a todos los jugadores por igual con lo que hacen en el campo, no descartaremos porque haya un más joven que otro".