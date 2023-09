Vero Boquete brinda tras la destitución de Jorge Vilda: "Champagne Vintage, 8 años de maduración"

Vero Boquete, referente del fútbol femenino, está siendo una de las figuras más activas a la hora de tomar partido en el caso Luis Rubiales. La jugadora de la Fiorentina defendió durante años la camiseta de España y durante el Mundial se ha mostrado muy crítica con la figura del seleccionador Jorge Vilda.

Anoche, tras la destitución de Jorge Vilda como seleccionador, la de la Fiorentina publicó una foto en sus redes sociales en la que aparecía sonriente con una botella de champange y la frase: "Champagne Vintage, 8 años de maduración en botella". Cabe destacar que Vilda llevaba desde 2015 ocupando el puesto.

Al término del Mundial, tras ganar el título, Boquete analizó la situación del fútbol femenino dentro de la RFEF durante estos años: "Todas las que hemos estado allí hemos vivido situaciones desagradables. Lo único que ha pasado en estos siete días es que se ha visto públicamente lo que antes sucedía en privado".

Contra el comunicado de la Selección masculina

Vero Boquete ya había dado previamente su opinión sobre el comunicado de selección española de fútbol masculino en el que condenan la conducta de Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol. El capitán Álvaro Morata fue el encargado de leerlo antes del primer entrenamiento de cara al duelo ante Georgia clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024.

"Llega igual de tarde que el de De la Fuente, que el de Jorge Vilda y el del resto de gente que se ha posicionado 10 o 15 días más tarde"

"Queremos rechazar unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa", decía el delantero del Atlético de Madrid en una comparecencia sin preguntas. Mostraban así los jugadores su "solidaridad" con la selección femenina tras el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso.

La jugadora de la Fiorentina no se mordió la lengua a la hora de valorar el comunicado: "No voy a agradecer ese comunicado, porque me parece muy bien, pero llega igual de tarde que el de Luis de la Fuente, que el de Jorge Vilda y el del resto de gente que se ha posicionado diez o quince días más tarde cuando ya ven o intuyen lo que puede pasar", señaló Vero Boquete en la cadena Ser.