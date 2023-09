Vero Boquete, contra la Selección masculina por su comunicado sobre Rubiales: "No voy a agradecerlo"

La futbolista Vero Boquete ha dado su opinión sobre el comunicado de selección española de fútbol masculino en el que condenan la conducta de Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol. El capitán Álvaro Morata fue el encargado de leerlo antes del primer entrenamiento de cara al duelo ante Georgia clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024.

"Llega igual de tarde que el de De la Fuente, que el de Jorge Vilda y el del resto de gente que se ha posicionado 10 o 15 días más tarde"

"Queremos rechazar unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa", decía el delantero del Atlético de Madrid en una comparecencia sin preguntas. Mostraban así los futbolsitas su "solidaridad" con la selección femenina tras el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso.

La centrocampistas de la Fiorentina no se ha mordido la lengua a la hora de valorar el comunicado: "No voy a agradecer ese comunicado, porque me parece muy bien, pero llega igual de tarde que el de Luis de la Fuente, que el de Jorge Vilda y el del resto de gente que se ha posicionado diez o quince días más tarde cuando ya ven o intuyen lo que puede pasar", señaló Vero Boquete en la cadena SER.

Le sobra el punto cuatro

La futbolista gallega tiene claro que ese comunicado llega "tarde" y es "insuficiente": "Entiendo que no es una situación fácil, pero además de que me faltan cosas en ese comunicado, me sobra el punto cuatro [...] El último punto de que ahora empieza un recorrido nuevo, de que empieza una competición y de que quieren centrarse solo en lo deportivo, me da que este comunicado es única y exclusivamente para evitarse preguntas incómodas", abundaba Boquete.

También quiso poner en valor la postura del delantero del Real Betis Borja Iglesias, quien renunció a vestir la camiseta de España "hasta que las cosas cambien" tras la polémica rueda de prensa en la que Luis Rubiales no dimitió: "Esas preguntas incómodas nos hacen falta y necesitamos respuestas contundentes y valientes, como en su día muy rápido dio Borja Iglesias y alguno de sus compañeros", apostilló Vero Boquete.