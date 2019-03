Valverde, sorprendido por el supuesto interés del Madrid: "Mi equipo es el Athletic"

Ernesto Valverde, se ha mostrado sorprendido de que se le haya preguntado si el Madrid se ha interesado por él, y ha respondido que de las cosas "que se publican en la prensa, hablad con la prensa".

El entrenador del Athletic Club ha recibido esta noche en Barcelona el premio 'Antonin de Honor', uno de los principales galardones en la fiesta de la revista Panenka.

"Estoy contento con el premio que me han dado y no sé por qué me preguntáis eso (del supuesto interés del Real Madrid por sus servicio)", ha señalado un Valverde que mostraba una sonrisa irónica dando a entender que no entendía nada.

"Estoy muy contento con este premio, porque es de una revista que, además, me encanta. Y de las cosas que publica la prensa, hablad con la prensa. Mi equipo es el Athletic", ha subrayado.

El 0-3 no condiciona en la Europa League

De la eliminatoria en octavos de la Europa Liga con el Valencia, tras el 0-3 este fin de semana en Mestalla, Valverde no cree que este resultado condicione "porque antes tendremos dos semanas de Liga".

"Ni estaremos confiados, ni ellos van a acusar el golpe", ha apuntado un Valverde que cree que la Liga aún no está sentenciada por el Barcelona -"porque su entrenador tampoco lo piensa", ha apuntado.

Con un ojo en la final de la Copa

Acerca de los objetivos de su equipo, ha recordado que se establecieron a principio de temporada y pasan "por estar el año que viene en Europa". Ha dicho que estará atento a la final de la Copa entre el Barça y el Sevilla, porque recuerda que de ella podría salir una plaza, para el séptimo en la Liga, posición por la que el Athletic batallará.