El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo este jueves que está "muy contento" con la plantilla con la que arranca la temporada y que se siente "al margen" de las negociaciones que mantiene su club con el PSG para el posible regreso de Neymar.

En su primera conferencia informativa de la Liga, que arrancará este viernes en San Mamés, Valverde se mostró disgustado porque el mercado de fichajes "continúa abierto".

"Es un inconveniente. No es lo lógico. Lo normal es que cuando empiece la Liga, el mercado se pare. No es normal que el mercado esté abierto. Se tendría que tirar con el equipo hasta el primer tramo (mercado de invierno)", señaló.

Sobre los largos meses que se lleva hablando de Neymar, el técnico dijo brevemente: "Estoy al margen. Me centro en el equipo y en los jugadores que tengo. Respeto a los jugadores que están en otros equipos. Ya veremos lo que ocurre. Estoy muy contento con la plantilla que tengo".

Del Athletic Club, su exequipo, Valverde destacó: "Será un partido complicado para empezar. Sabemos del potencial del Athletic en San Mamés. Ellos han hecho una buena pretemporada. Ejercen mucha presión arriba, tienen entusiasmo y son efectivos. Es difícil superar su primera línea de presión. Son muy solidarios".

Valverde dijo que en su tercera temporada en el Barcelona quiere "ganar la tercera Liga consecutiva, algo que no ha pasado muchas veces (sólo Johan Cruyff -cuatro- y Guadiola -tres- lo han logrado)".

"Yo y cualquiera firmaría llegar al mes de mayo con opciones de ganar todos los títulos. Lo que se persigue es llegar al 1 de mayo pudiendo ganar tres títulos. Lo complicado es cuando tienes que seguir ganando", resaltó.

Sobre la convocatoria de Messi: "No vamos a arriesgas con ningún jugador y menos con Leo. Todavía no se ha entrenado con el equipo ni ha jugado. Vamos a esperar un poco. Ha seguido un proceso de recuperación bastante bueno".

Valverde reconoció que su objetivo es que su equipo juegue cada vez mejor, aunque advirtió de que su grupo puede ser motivo de crítica si siempre se le compara "con el mejor Barça de la historia".

"Jugar cada vez mejor, sí, pero ¿comparado con qué? Si te comparan con el mejor Barça de la historia... bueno, jugamos con esas cartas. El año pasado jugamos partidos excelentemente bien. Otros, no tanto. Al final, perdimos cuatro partidos en la Liga y la mitad cuando ya éramos campeones", subrayó.

Se quejó de la riña que han mantenido LaLiga y la Federación por los horarios y días de los partidos, que al final ha resuelto una instancia judicial prescindiendo del lunes.

"Me parece increíble lo de la guerra de los horarios. La imagen de LaLiga y Federación ha quedado tocada. ¿Jugar el viernes? No me importa. En mi primer año con el Athletic nos programaron una docena de partidos a las diez de la noche los lunes. Al final nos dejamos de quejar porque ganábamos todos los partidos", recordó.

Asimismo, el entrenador del Barcelona dijo que ha echado de menos una semana más de trabajo en pretemporada "y un partido más" antes de arrancar la Liga, pero precisó que su equipo "ha ido a más, sobre todo el último partido contra el Nápoles". "Estoy contento de cómo ha ido", aseguró.