Valverde: "Esta semana puede ser definitiva, nuestra intención es no desviarnos"

Ernesto Valverde compareció ante los medios de comunicación para valorar el estado de su equipo antes del derbi contra el Espanyol.

El estado físico de Messi

"Messi lleva con molestias en el pubis desde antes de Navidad. Le estamos cuidando".

Parte clave del año

"Ahora llega la parte decisiva de la temporada. Quedan muy pocos partidos y cada victoria tiene mucho valor".

La recuperación de Dembelé

"Dembelé está bien, dentro de los plazos marcados. No sé si estará recuperado en una semana y media, dos..."

Piqué y su entrevista

"No he visto la entrevista, pero es inevitable enterarse. No tengo demasiado que comentar, el programa en el que estuvo es de humor, supongo que es a ver quién es más ocurrente... Prefiero que la rueda de prensa vaya por el cauce de lo serio porque nos jugamos mucho"

¿Cerrarán la Liga esta semana?

"Puede ser una semana clave. Una semana en la que te juegas 9 puntos puede ser definitiva, nuestra intención es no desviarnos y sumar los tres puntos"

El futuro de Coutinho

"Las charlas con los jugadores son siempre para intentar ayudarles. Esperamos mucho de Coutinho, tiene un potencial enorme. Ha habido momentos en los que ha estado más bajo, lo ha reconocido. Intentamos corregir situaciones que creo que le van a ayudar"

El Espanyol, lanzado

"Están en el momento más alto de la temporada. Parece que están rehaciéndose después de un bache, en una zona en la que se han alejado del peligro"

Luis Suárez, convocado pero con molestias

"Luis Suárez está bien, tiene unas molestias pero el descanso le ha venido muy bien"

¿Cómo está Messi?

"En el fútbol estamos sometidos a altibajos excesivos. El último partido con nosotros de Leo fue espectacular, pero con Argentina perdieron y mañana hay otro partido, otra competición... Él está bien"

Su respaldo

"No lo sé, siempre me he considerado respetado por todo el mundo aquí. Cuando ganamos estamos más contentos, el entrenador acierta siempre y cuando perdemos el entrenador falla siempre"

¿Hay euforia?

"Muchas veces se me escapa lo que es el entorno. El que dice siempre que no hay ganado nada soy yo. Entiendo que no hay euforia, lo que no vamos a negar a la gente es que se ilusione, estamos bien y estarán celebrando que estamos en tres competiciones"

¿Habrá fichajes?

"Lo prioritario es acabar bien la temporada. Sé que salen muchos nombre, algunos repetidos, pero es lo habitual"