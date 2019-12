Valverde, sobre el Clásico: "Se va a jugar sin problema, estoy convencido"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará mañana el conjunto azulgrana contra el Real Madrid a partir de las 20:00 h. El técnico se ha mostrado completamente convencido de que el partido se jugará y no ha dado importancia a la polémica que rodea al encuentro tras las movilizaciones anunciadas por Tsunami Democràtic contra la sentencia del 'procés'.

"En aquel momento pensé que lo mejor era jugar, igual que mañana. Vamos a jugar sin problema, estoy convencido. Estamos centrados en lo que nos toca, no pensamos en otra cosa", ha asegurado.

Valverde ha analizado el encuentro y ha confesado que será un partido muy igualado y que esperan a un Real Madrid con mucha intensidad. "Creo que el partido de hace dos meses era igualado y este también. Entonces íbamos por delante y ahora estamos igualados. Aunque no lo estuviéramos, en este partido todo se iguala. Aqui el Real Madrid suele jugar bien, suele afrontar los partidos con mucha intensidad y es el Madrid que esperamos", ha añadido el técnico azulgrana.

Sobre Benzema y Hazard

El entrenador del Barça ha hablado también sobre el buen estado de forma de Benzema y sobre la ausencia de Hazard. "Tienen bastantes variables y no sé qué pondrá mañana. Puede jugar Bale o Isco, Rodrygo o Vinícius o pueden jugar con cuatro medios. Nosotros tenemos que ajustarnos a cada guión pero principalmente en nosotros", ha explicado.

¿Un posible encuentro con Zidane en el hotel?

Sobre la concentración conjunta con el Real Madrid ha asegurado que no supone ningún problema y ha utilizado el humor como respuesta a la pregunta sobre un posible encuentro con Zidane en el hotel. "Pues no sé qué haremos si nos encontramos en el hotel, la verdad, no sé si tomaremos un café o qué, pero dudo que eso vaya a pasar", ha señalado.