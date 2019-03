Valbuena carga contra Benzema: "No le haría eso ni a mi peor enemigo"

El futbolista francés Mathieu Valbuena cargó contra su compañero de selección Karim Benzema, a quien acusa de haberle "decepcionado" en el caso de presunto chantaje con un vídeo de contenido sexual: "No le haría eso ni a mi peor enemigo". "Sus palabras muestran una falta de respeto. Yo respeto a todo el mundo, pero aquí tengo la sensación que me tomó por tonto. No puedo defender lo indefendible", aseguró el jugador del Lyon en una entrevista que este viernes publica "Le Monde".

Benzema está imputado en Francia por haber intervenido en el caso en el que dos presuntos chantajistas pidieron a Valbuena una importante cantidad de dinero a cambio de no difundir en internet un vídeo de contenido sexual en el que aparecía él con su esposa.

Valbuena señaló que el futbolista del Real Madrid le incitó "indirectamente" a pagar a los chantajistas.