Valbuena agrede a un aficionado por acusarle de la ausencia de Benzema en la Eurocopa

El centrocampista francés del Lyon, Mathieu Valbuena, agredió a un aficionado que le reprochó ser el culpable de la ausencia de Karim Benzema en la selección francesa, según revela la revista francesa "France Football" en su edición digital.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 22 de abril en el aeropuerto de Toulouse, donde el jugador llegaba junto con el resto del equipo para disputar al día siguiente un duelo liguero contra la formación local. Un aficionado grababa con su teléfono móvil la llegada de los jugadores del Lyon y hacía comentarios destinados a uno de sus hijos que no pudo asistir a la recepción.

De Alexandre Lacazatte asegura entonces: "desde que le subieron el sueldo no mete más goles". Pero el único que reaccionó fue Valbuena. Y cuando pasó el jugador, el aficionado afirmó: "Ves, esa es la persona culpable de que Karim Benzema no juegue la Eurocopa".

Valbuena es la víctima de un chantaje con un vídeo sexual por la cual Benzema está imputado como presunto cómplice, lo que ha provocado que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) le aparte de la selección durante la Eurocopa que se disputará en Francia a partir del próximo 10 de junio.

Valbuena escuchó el comentario del aficionado pese a que tenía puestos los cascos y se dirigió furioso hacia el mismo arrancándole su teléfono móvil, que lanzó al suelo y se rompió, según "France Football". En declaraciones a la revista, el aficionado reconoció la torpeza de sus palabras, pero acusó al futbolista de perder su sangre fría y de no comportarse como un personaje público.

"Estaba enrabietado como un pitbull (...) tuvo que ser sujetado por agentes de seguridad", señaló el aficionado, que tiene una incapacidad física. "Me ha creado un trauma. Desde entonces no puedo dormir. Mi médico me ha aumentado los antidepresivos que ya tomaba", aseguró.

El aficionado presentó al día siguiente una denuncia ante la policía por la agresión y la rotura de su teléfono. Aseguró que Valbuena le insultó y que sus compañeros tuvieron que retenerle. Los hechos muestran el estado de tensión en el que vive Valbuena desde que se revelara el intento de chantaje que sufrió para no publicar un vídeo de contenido sexual.

El rendimiento deportivo del jugador se ha visto muy disminuido y su presencia en la Eurocopa no está confirmada a causa de su mal estado de forma. El pasado sábado fue titular por vez primera en cuarto partidos pero se marchó del campo en el minuto 68 cuando su equipo perdía 1-0.

Su sustituto Nabil Fekir fue clave en la remontada del Lyon (2-3) que le sitúa en la segunda posición de la tabla, importante para no disputar la previa de la Liga de Campeones. Valbuena fue adquirido por el Lyon al Dinamo de Moscú por 6 millones de euros y tiene el salario más alto del vestuario de su actual equipo. Sin embargo, esta temporada solo ha marcado 1 gol en 24 partidos y ha dado 5 asistencias.