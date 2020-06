La UEFA podría sancionar al Manchester United por llegar tarde al partido ante el Valencia

El tráfico, y la mala planificación, le puede costar caro al Manchester United. Los 'red devils' llegaron tarde a su partido Champions ante el Valencia a causa de un atasco, y el retraso del comienzo del duelo podría ser motivo de sanción para los de Old Trafford. De momento, la UEFA ya ha abierto expediente al club ingles, según avanza la 'BBC'.

El United no tuvo en cuenta el tráfico de Manchester para su envite a las 21 00 contra el Valencia. Los de Mourinho no solo no llegaron justos, sino que llegaron más de media hora después. Los equipos deben estar en el estadio 75 minutos antes del comienzo de un partido.

Y ante esa tesitura, el encuentro se retrasó en siete minutos, lo que le puede costar una sanción económica al club de Old Trafford.

United y Valencia empataron a cer oen su partido Chapmions.