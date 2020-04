La UEFA amenaza a Bélgica con dejar a sus equipos fuera de las competiciones europeas

Más información La Premier League solicita a los jugadores una rebaja del 30% en los salarios

La UEFA, entidad presidida por Aleksander Ceferin, lo tiene claro: todos los países deben trabajar para intentar, en la medida de lo posible, terminar las competiciones nacionales.

Esta es la razón por la que decidió despejar el mes de junio de partidos de selecciones y por el que ha fijado los meses de verano para poder lograr que las ligas nacionales cumplan con todas las jornadas.

Bajo esta premisa, el máximo organismo del fútbol europeo ha criticado la decisión de la Liga Belga de dar por terminada la competición, ahora parada por el coronavirus, y ha amenazado con dejar a los clubes belgas fuera de la Champions y la Europa League de cara a la próxima temporada.

"Yo creo que ese no es el camino. La solidaridad no es algo en una sola dirección. No se puede pedir ayuda y después tomar por propia cuenta la decisión que sea", aseguró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin en la Televisión Alemana ZDF.

"Además, tengo que decir que los belgas y otros que tal vez estén pensando en algo parecido ponen en peligro su participación en las competiciones europeas la próxima temporada", agregó.

En una carta a las federaciones europeas, a la que han tenido acceso algunos medios, Ceferin aconseja no dar por terminadas las ligas y se muestra confiado en que en los próximos meses se podrá volver a jugar al fútbol.

"Toda decisión de acabar con las competiciones domésticas es en este momento precipitada e injustificada", explica Ceferin en la carta.

Ceferin apuesta por terminar las competiciones europeas y las ligas nacionales en julio o agosto, aunque haya que jugar sin público.

"El fútbol sin espectadores no es lo mismo que el fútbol con espectadores, pero en todo caso es mejor que haya fútbol sin público y que se pueda ver en televisión a que no haya fútbol", afirmó.

"Deberá ser en julio o agosto. En septiembre u octubre ya no podríamos", agregó.