Thibaut Courtois: "No sería justo que el Barça fuera campeón, hemos demostrado ser mejores que ellos"

LaLiga espera poder retomar la competición en junio y para llegar a esa reanudación los clubes ya han comenzado a realizar los test a sus futbolistas, paso previo a comenzar los entrenamientos individuales, permitidos durante la fase 0 de la desescalada por el coronavirus.

Aún queda mucho para poder retomar la Liga, suspendida por la epidemia de coronavirus, y todavía no está claro si se podrán disputar las once jornadas que restan del campeonato español.

Otras ligas como la holandesa o la francesa ya han dado por terminadas sus competiciones. En el país galo el PSG fue proclamado campeón en una decisión que no todos comparten.

La pregunta es qué pasaría en España si no se puede retomar la competición o terminar las once jornadas restantes. Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, lo tiene claro.

"Creo que debes de ser campeón basándote en todos los partidos. No puedes parar 11 partidos antes de que acabe la temporada. O lo terminamos todo o no lo terminamos, pero sin declarar campeón", explicó el portero belga en una entrevista concedida al programa 'Sporza' de la radiotelevisión pública flamenca 'VRT'.

Es más, Courtois considera que el Real Madrid ha demostrado haber sido mejor equipo que el Barcelona y consideraría injusta la decisión de proclamar campeón al equipo de Setién.

"Si detienen la competición mañana y el Barça es campeón, no me parecería completamente correcto. En Barcelona les parecería lógico, pero yo no lo creo. Al final, jugaron contra nosotros y perdieron", explicó el portero belga.

"En Inglaterra todavía podría comprender que declaren campeón al Liverpool, porque tienen una ventaja de 25 puntos. ¿Pero qué haces con los ascensos y con los descensos? ¿Y con el dinero de la televisión? Todo tiene un papel importante ahora. Es difícil", reflexionó Courtois.