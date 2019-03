Tebas: "Como madridista, me tomo con humor el comentario de Piqué a Arbeloa"

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha asegurado este lunes sobre las declaraciones de Gerard Piqué hacia Álvaro Arbeloa que "no está bien que le diga eso a un compañero", aunque señaló que como "madridista" se lo toma con "humor" y no hay que "martirizar ni fusilar" al jugador catalán por esto.

"No está bien que se diga eso de un compañero, pero yo como madridista me lo tomo con cierto humor. No me gusta lo que ha hecho pero todos sabemos como es Piqué y no tenemos que martirizarle ni fusilarle", dijo el abogado.

Además, el dirigente señaló que "no hay que sacar las cosas de su sitio" y que algunos jugadores "se llevarán mal y otros mejor". "Ambos cuando están en la selección se llevan perfectamente para que nuestro equipo obtenga títulos. En el fondo es lo que buscamos todos los que seguimos a la selección", apuntó.

Acerca de la derrota cosechada este domingo por el Real Madrid en El Madrigal, explicó que al club blanco se le ha visto "remontar ligas con siete u ocho puntos de diferencia" a falta de "siete partidos". "Aún queda mucha liga y si el Real Madrid gana en el Camp Nou estaría solo a cuatro puntos. Es una liga emocionante e igualada como queríamos todos", aseveró.

"Yo creo que la gente siempre que defiende sus derechos hace bien. Si ellos (Real Madrid) creen que tienen que hacerlo es lo que deben de hacer. En mi opinión hay un tema jurídico complicado, ahora tienen que respetar la decisión y no hay que hacer más sangre al Real Madrid. Cualquier club hubiese recurrido y ahora tienen que respetar la decisión", explicó el presidente de LaLiga sobre el recurso que el club de Chamartín presentó ante el TAD.