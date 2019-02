La sutil indirecta de Koke en redes sociales tras el primer gol de Álvaro Morata con el Atlético

"TODO OK ÁLVARO MORATA"

"Todo OK Álvaro Morata". Eso es lo que ha escrito Koke tras la victoria del Atlético ante el Villarreal con un gol, esta vez válido, del nuevo delantero rojiblanco. El mensaje, muy posiblemente, va dirigido a la ya mítica frase del 'Todo OK José Luis' en referencia al penalti no pitado a Vinicius ante la Real Sociedad, que originó todo tipo de críticas en el Real Madrid.