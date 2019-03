El Sporting derrota al Atlético en El Molinón y deja a los de Simeone sin Liga

Y el Atlético se despide de la Liga. Sí, quizá las matemáticas digan que aún no, pero la realidad y la lógica hacen pensar que salvo hecatombe el Barça tiene ya el título en sus vitrinas. Los de Simeone cayeron derrotados en el Molinón por 2-1 ante un gran Sporting, que se aferra a la salvación y que fue muy superior a un conjunto agotadísimo tanto mental como físicamente por el esfuerzo de 120 minutos más penaltis de Cahmpions ante el PSV. Sólo queda Europa... y ahí espera el Barcelona.

Rotaciones hubo en el Atlético. Rotaciones necesarias tras el tremendo esfuerzo realizado en Champions. Y rotaciones que terminaron por quedarse cortas viendo cómo empezaron el duelo y cómo lo terminaron. Las piernas pesaban, pesaron, durante todo el partido en El Molinón. Agotados, poco a poco los del Cholo se fueron echando atrás para hacer bueno el tanto que marcó Griezmann de falta y que les dejaba vivos aún en la lucha por la Liga BBVA.

No fue suficiente. No lo fue porque enfrente estaba el Sporting. Un Sporting intenso, uno que no daba ni un balón por perdido y que conforme pasaban los minutos fue haciéndose fuerte en su feudo con un Sanabria excelso y luchador. Al final también obtuvo su premio el paraguayo, con una falta que hizo justicia a los buenos minutos que tuvieron los asturianos y que se vieron completados con un tanto de Carlos Castro que dejaron los tres puntos en El Molinón.

Como correr con pesas de 20 kilos en las piernas

Desde el comienzo se notó que el trabajo físico realizado ante el PSV iba a pasar factura. Lentos, tanto en ataque como en defensa, y sin esa presión y velocidad necesaria para hacer daño a los asturianos. Con Correa, Griezmann y un Vietto que sigue negado de cara a puerta salió en ataque el Cholo, mientras que Kranevitter formó en la línea de medios junto a Saúl y Koke. Funcionó, al menos al comienzo, cuando los asturianos apenas llegaban a puerta y cuando Griezmann puso en las redes una falta magistralmente lanzada.

A partir de ahí, nada. El Sporting hizo lo que pudo, sabedor del mal estado físico al que llegaba el Atlético y sobre el que ya advirtió Simeone. Poco a poco, se fueron metiendo en el partido haciéndose con el control del balón y a partir de ahí los madrileños desaparecieron. Mal, malísima segunda parte. Quizá por el físico, quizá porque tenían la mente en otro lugar, los del Cholo no estuvieron en Gijón durante 45 minutos y los de Abelardo lo aprovecharon.

Lo aprovecharon jugando mejor y siendo mejores. Corriendo más y dando medicina de intensidad a un Atleti que si le quitas el físico le queda más bien poco. Porque a pesar de que Oblak vivió tranquilo más de una hora, a partir del minuto 70 los asturianos empezaron a llegar más adentro del área del esloveno. Con la línea de cuatro defensas cada vez más atrás, y todos los mediocampistas formando con ellos dejando la segunda línea vacía, todo balón iba para los de Abelardo. Todo era cuestión de tiempo.

El Sporting gana con justicia a un Atleti desconocido

Un tiempo que benefició a un superior Sporting. Una falta de Kranevitter la puso dentro Sanabria, y el propio paraguayo sirvió en bandeja el 2-1 a Carlos Castro. Lo peor en esos minutos no fue tanto el resultado como la lesión muscular de Giménez, que junto con la de Godín deja al Atlético en cuadro en cuanto a su eje central y quién sabe si llegarán a la eliminatoria de Champions contra el Barça. Es lo único que le queda al equipo del Cholo.