Sorteo Champions League 2020: Cruces de cuartos, semifinales y final de Champions

Hoy se celebran en Nyon, Suiza, el Sorteo de Champions League 2020 de cuartos de final, semifinales y la final. Aún quedan cuatro eliminatorias de los octavos de final de la UEFA Champions League por jugarse: Nápoles vs Barcelona, Real Madrid vs Manchester City, Chelsea vs Bayern de Múnich y Olympique de Lyon vs Juventus de Turín.

Asimismo, ya hay cuatro equipos clasificados para los cuartos de final del torneo: Atlético de Madrid, París Saint-Germain, Atalanta y Leipzig. Por tanto, aún tenemos cuatro equipos españoles en liza.

El sorteo de la Champions League, sin cabezas de serie

En primer lugar vamos a ver el sorteo de la Champions League de los cuartos de final; luego el de las semifinales, emparejando las eliminatorias de los cuartos de final. Finalmente, un tercer sorteo determinará el equipo 'local' en la 'final a ocho' de Lisboa por razones administrativas. Hoy no hay cabezas de serie ni protección por país en el bombo, por lo que todos los equipos pueden medirse entre sí.

Los cuartos de final, las semifinales y la final de la UEFA Champions League 2019/2020 se van a jugar en un torneo de eliminatorias directas en Lisboa, Portugal, este mes de agosto.

Calendario completo de la Champions League 2019/20

7-8 de agosto: vueltas de octavos

12-15 de agosto: cuartos

18-19 de agosto: semifinales

23 de agosto: final