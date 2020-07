Aún quedan cuatro eliminatorias de los octavos de final por jugarse antes de los cuartos de final de la Champions League: Nápoles vs Barcelona, Real Madrid vs Manchester City, Chelsea vs Bayern de Múnich y Olympique de Lyon vs Juventus de Turín. Serán los días 7 y 8 de agosto, antes de la 'Final a Ocho' de Lisboa cuyo sorteo tiene lugar hoy en directo.