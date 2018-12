Solari: "La victoria contra el Huesca no fue para enmarcar, pero hay que ganar estos partidos"

CONTENTO CON EL "CARÁCTER" DEL EQUIPO

El entrenador del Real Madrid admite que el partido ante el Huesca "no ha sido para enmarcar". "Si uno quiere competir por LaLiga, estos partidos hay que ganarlos", afirmó Solari. Sobre el campeonato, dijo que "me gustan las Ligas luchadas, peleadas, donde todo está muy parejo. Hace tiempo que no veíamos una Liga así".