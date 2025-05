El mundo alucina con el 'show' de Lamine Yamal ante el Inter: "Un talento de los que nacen cada 50 años"

Lamine Yamal volvió a ser decisivo en un gran escenario europeo. El joven delantero del Barcelona lideró la reacción de su equipo en el empate 3-3 ante el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions League. Tras el encuentro, se mostró ambicioso y convencido de que los azulgranas estarán en la final de Múnich.

"Intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Eso salió bien. Sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido obviamente. Pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos", declaró a Movistar Plus+.

El atacante reconoció que el equipo se quedó con mal sabor de boca por no poder cerrar la victoria en casa: "Ambiente raro porque pensábamos que podíamos ganar el partido perfectamente. Pero a pensar ya en la vuelta y a ganar".

"Siempre pienso en ganar, para mí es lo más importante. No nos ha salido, por eso estaba un poco disgustado"

Yamal también explicó unas molestias que sufrió antes del inicio. "He notado algo raro en un chut en el calentamiento. He ido dentro a calentar un poco más y... nada, he podido jugar el partido bien", contó.

Pese al susto, fue uno de los más activos del Barça, y rozó el gol con una vaselina al travesaño en los últimos minutos: "Quería rematar. Lo que pasa es que Ferri [Torres] me la deja muy fuerte y me sale así bombeada, pero quería rematar".

El internacional español reiteró su ambición: "Siempre pienso en ganar, para mí es lo más importante. No nos ha salido, por eso estaba un poco disgustado. Pero ya está, pensando en la vuelta y a por ellos", dijo. Y añadió: "Siempre agradecido por que reconozcan mi trabajo. Pero pensando en el fútbol solo, pensando en jugar y en seguir disfrutando".

De cara al encuentro de vuelta en el Giuseppe Meazza, Yamal lo tiene claro: "Vamos a dar todo. Obviamente estamos a un paso de la final, vamos 0-0. Yo creo que hemos sido hoy superiores; pero eso no vale para nada, hay que ganar siempre e intentaremos pasar".

Hansi Flick: "Es un genio"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, no escatimó elogios hacia el joven delantero tras su exhibición. "Creo que es especial. Lo he dicho a menudo, es un genio. Durante el partido, desde fuera, ves las situaciones que tiene durante el partido y cuando ves los detalles, es increíble lo que hace. Demuestra que con 17 años ya es diferente, lo importante es que siga", afirmó en rueda de prensa.

Flick insistió en que Lamine Yamal marca la diferencia en los escenarios grandes: "Esto es lo que necesitamos de él, siempre está ahí en los grandes partidos y disfruta de esta situación. Estoy contento de que este talento que nace cada 50 años sea del Barça".

Sobre el susto en el calentamiento, el técnico explicó que "ha notado una pequeña molestia pero lo hemos comprobado todo y dado luz verde. Lamine es un jugador fantástico y en los grandes partidos se ve la calidad de este jugador. Lo ha demostrado hoy, es bueno tenerle".

El técnico alemán concluyó destacando su papel en la reacción del equipo: "Al final hemos remontado, Lamine ha sido importante para nosotros porque ha creado muchas cosas positivas y ha marcado el primer gol. Ha sido clave para la remontada".

Inzaghi, "impactado e impresionado"

Desde el otro banquillo, el entrenador del Inter, Simone Inzaghi, también se rindió ante el talento del canterano azulgrana. "El Barça tiene a un Lamine Yamal que es un talento de los que nacen cada 50 años, nunca lo había visto en directo, y nos ha creado problemas. En la segunda parte ajustamos algo el sistema, aguantamos bien y pudimos ganar, incluso. Pero seguimos adelante y jugar una semifinal así en Barcelona es un orgullo", expresó.

Inzaghi subrayó su impacto en el juego: "No es sencillo intentar mejorar cuando tienes sobre el césped a un jugador como Lamine Yamal, que me ha impactado e impresionado, nos ha creado muchos problemas. En la segunda parte ha bajado el ritmo, ellos también han jugado muchos partidos y una final el sábado. Pero mis jugadores, con 48 horas de recuperación, han hecho un partido de gran calidad e intensidad", concluyó.

