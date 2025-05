Hansi Flick confirma que Ter Stegen jugará ante el Valladolid: "Sí, volverá mañana"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha confirmado este viernes que Marc-André ter Stegen volverá a jugar un partido, ante el Valladolid en LaLiga, tras varios meses fuera de los terrenos de juego a causa de una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano.

"Sí, volverá mañana", respondió el técnico alemán al ser preguntado sobre si Ter Stegen podría reaparecer en el estadio José Zorilla. Fue, sin duda, el gran titular de una rueda de prensa en la que Hansi Flick también admitió que habrá rotaciones ante el cansancio acumulado en algunos jugadores.

"Creo que el partido contra el Inter nos demuestra que jugadores como Koundé estaban cargados y por eso acabó lesionado. Tenemos que centrarnos en la opinión de los médicos y ver quien necesita descansar. Tenemos unos partidos importante por delante, nos ocuparemos de eso. Habrá rotaciones, por supuesto", explicó el entrenador alemán.

No obstante, Hansi Flick avisó sobre la obligación de sus jugadores de poner la atención al 100% en el partido liguero ante el Valladolid.

"Nuestro trabajo es volver a LaLiga, que es la competición más importante, ganar LaLiga es ganar el título más honesto porque tienes que jugar toda la temporada al máximo nivel. Ahora mismo están en Primera y hay que tenerles respeto. Durante la primera parte de la temporada sufrimos mucho contra Las Palmas y Leganés. Sabemos lo importantes que son estos partidos", advirtió Hansi Flick.

"Lamine tiene que trabajar duro para estabilizarse a este nivel"

Respecto al gran nivel mostrado por Lamine Yamal ante el Inter, el entrenador azulgrana aseguró que debe mantener la calma y seguir trabajando cada día.

"Cuando eres capaz de jugar a ese nivel tienes que saber mantenerlo, no se trata solo de demostrarlo en un partido, él lo sabe. Sabe que no solo necesita el talento, sino también el trabajo. Cuando quieres llegar el nivel Ronaldo o Messi, tienes que mantener la calma y luego ver lo que pasa. Estamos muy contentos de que esté a este nivel con tan solo 17 años, pero sabemos que tiene que trabajar duro para estabilizarse a este nivel e incluso mejorar. Esto no acaba aquí", indicó Flick sobre la joya de la Masía.

El entrenador alemán no quiso aventurar plazos para los regresos de Balde, Casadó y Lewandowski.

"Tenemos que esperar, van por buen camino pero hay que esperar. Hoy hemos tenido a Casadó otra vez en el rondo pero sigue trabajando y entrenando. No digo que vaya por delante de los demás, Lewandowski está también recuperándose, al igual que Balde. Quizás los necesitemos más adelante", apuntó Flick.

Sobre los goles encajados por su equipo, Hansi Flick hizo una defensa sobre la forma en que sus jugadores afrontan y plantean los partidos.

"Mucha gente piensa que es arriesgado como jugamos, lo leo en los titulares hasta en Alemania. Pero si miras a los otros equipos, por ejemplo el Madrid, creo que también ha recibido muchos goles y no hay tanta diferencia. Sin embargo, nosotros hemos marcado muchos más. Puede resultar arriesgado, pero a mí me encanta cómo jugamos, me encanta nuestro estilo. Tenemos que jugar bien organizados como un equipo", analizó Hansi Flick.

El entrenador alemán admitió que aún no tiene pensado el once que saltará el próximo martes a Milan para medirse al Inter.

"Puede cambiar mucho en función del partido de mañana, claro. Como entrenador tienes que pensar en los próximos partidos pero vivo en el presente. Y mañana tenemos que ganar este partido. Por supuesto, si pasa algo especial puede afectar al siguiente partido pero no lo sé ahora mismo. Podría cambiar", admitió Hansi Flick.

Regresando al asunto de la portería, Flick aseguró que solo puede adelantar que Ter Stegen será titular ante el Valladolid, pero que eso no implica que vaya a jugar el resto de partidos de LaLiga.

"Creo que para los porteros es bueno rotar. Es bueno para Szczęsny descansar y recuperarse. Ter Stegen está muy bien en los entrenos. Puede jugar y a día de hoy no pienso más allá, solo en el partido del Valladolid que es para Ter Stegen, no sé que pasará más allá", señaló el entrenador alemán.

Por último, Hansi Flick dejó en el aire la posibilidad de que Robert Lewandowski pueda reaparecer ante el Inter en la vuelta de las semifinales de la Champions League.

"Se está recuperando bien, tenemos que esperar, le quedan algunos días. Es muy profesional con esto, entrena duro para mejorar y quizás tenga la oportunidad de volver el martes", concluyó Hansi Flick.

