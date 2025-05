Sabalenka doblega a una nerviosa Gauff y afianza su reinado en Madrid

Sin 'sorpresas' en el cuadro femenino. Aryna Sabalenka (Bielorrusia, 1997) se sobrepuso a Coco Gauff 6-3 y 7-6 (3) en 1:41 para alzar su tercer título en el Masters de Madrid y el noveno de su carrera en categoría WTA 1.000. La de Minsk toma el relevo de Swiatek -le ganó en la final el año pasado- y sigue distanciándose en el número 1 del ranking. Título número 20 a nivel WTA.

Tercer título en los últimos cinco años

Volvió a rugir la tigresa en la capital de España por tercera vez en los últimos cinco años (2021, 2023 y 2025), habiendo faltado a la cita con la final tan solo en 2022. En esta edición apenas cedió un set (ante Mertens en 1/16) y demostró su grandeza en los momentos de la verdad ganando los tres tie-breaks que disputó (dos ante Kostyuk en cuartos y uno ante Gauff). La estadounidense, por su parte, poco pudo hacer en el primero, encajó tres roturas y apenas pudo competir con un paupérrimo 29% de puntos ganados con el segundo, además de tres dobles faltas.

Cambió y mucho la historia en el segundo, la campeona del US Open 2024 rompió pronto y desesperó a la bielorrusa, que dejó pasar dos bolas de contrabreak. Gauff llegó a estar 1-3, 2-4, 3-5 y hasta sacó para empatar la final. Ahí fue cuando se hizo pequeña con dos dobles faltas y varios errores no forzados. Pese a todo consiguió llegar al deuce pero Sabalenka, que no quería complicarse la final, sumó el ansiado break y fue definitiva en el tie-break (7-3), que para desgracia de la americana terminó con su octava doble falta de la tarde.

Una preciosa rivalidad: 5 victorias para cada una

Una victoria merecida de la mejor tenista del mundo que levantó en la Caja Mágica su tercer trofeo de la temporada (Brisbane, Miami y Madrid) en la que fue su sexta final. Un cara a cara, por cierto, que queda igualado a día de hoy: 5 victorias para cada una (1-1 también en finales).

Indiscutible número 1 del mundo, y lo que queda...

Sabalenka, por su parte, afianza todavía más su primera posición en el ranking WTA. Antes del torneo aventajaba en 3.385 puntos a Swiatek -eliminada en semifinales- y que pierde así puntos respecto a 2024. La polaca, además, aseguró tras caer por un doble 6-1 ante Gauff que jugará Roma y Roland Garros y si los resultados no son lo que espera podría tomarse un descanso... No parece que Aryna vaya a tener rival por el 1 en un buen tiempo. Cori será el lunes número 3 del mundo.

