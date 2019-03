Simeone: "Torres necesita la mayor exigencia, aquí le estamos exigiendo y está respondiendo"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este lunes que Fernando Torres "necesita la mayor exigencia y está respondiendo muy bien" en esta temporada, remarcó el "entusiasmo" de todos los jugadores por participar y recurrió de nuevo al "partido a partido" para este curso.

"Torres está muy bien. Ya ha venido muy bien preparado en la previa de la pretemporada y después hizo un trabajo muy importante en la pretemporada. Y el trabajo paga. Él es un chico que necesita la mayor exigencia, acá lo estamos exigiendo a la altura de su categoría y está respondiendo muy bien", valoró en rueda de prensa.

"Ya la temporada pasada fue de menor a mayor desde diciembre, cuando llegó, hasta que terminó la temporada y hoy está con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, compitiendo muy bien y dándonos alternativas en la punta de ataque que nos vienen muy bien para lo que necesitamos", resaltó antes del entrenamiento vespertino.

También fue preguntado por la pareja de medios centros formada por Tiago Mendes y Gabi Fernández. "Son jugadores importantes para nosotros dentro de nuestra estructura. Creo que siempre el rendimiento de ellos también viene en relación de las variantes que les pongamos alrededor para seguir manteniendo su nivel", afirmó. "Tiago tiene unas características diferentes a Gabi. Tiago es más estático, más posicional y seguramente el dueño cerebral del equipo en la mitad del campo. Y Gabi presiona mucho mejor, sale a buscar gente metros más adelante. Lo podemos combinar con Saúl, con Thomas y con Koke y en ese día a día iremos valorando todo", apuntó.

"Entiendo que nuestra postura es siempre pensar en el partido que vamos a jugar en consecuencia de los jugadores que necesitamos para ganar este encuentro. A veces uno intenta pensar mucho más allá para hacer descansar a algún jugador y luego tiene gripe y no está. Entonces, a veces reservarlos sólo por reservarlos a mí no me gusta. Simplemente pensamos en sacar adelante el partido y en buscar lo mejor para el encuentro", añadió.

Koke será baja ante el Getafe

El Atlético tiene la baja de Koke Resurrección para el partido de este martes frente al Getafe. "Es un jugador importantísimo para nosotros y reúne las condiciones de un centrocampista muy completo. Trabaja defensiva y tácticamente muy bien, tiene pase entre líneas, trabaja la pelota parada casi siempre él, es un chico con mucho recorrido dentro del equipo e interpreta casi a la perfección lo que necesitamos de los centrocampistas. Es una baja importante", valoró.

"Pero estamos trabajando con los chicos que están esperando su oportunidad y el que entre mañana tendrá una linda oportunidad para demostrar su trabajo", continuó Simeone, que, por ahora, está viendo como se han recuperado sus futbolistas del partido del pasado sábado en Eibar y que "mañana al mediodía" decidirá la alineación titular.

Simeone, que vuelve a "pensar" en ir "partido a partido" en esta temporada, también asumió las críticas con las que se moverá el equipo durante esta campaña: "Está claro que el otro día entró Correa hizo un gol y acertamos en el cambio y que el otro día entró Jackson no hizo un gol contra el Barcelona y no acertamos con el cambio. Vamos a vivir en esa línea crítica, que es lógica y normal que exista en un club tan importante como el Atlético de Madrid".

"Sabemos la responsabilidad que tenemos, estoy contento con la competencia interna que estamos teniendo y sobre todo con el entusiasmo que tienen todos por participar. En un equipo importante la calidad de minutos vale mucho más que la cantidad y ojalá los pueda aprovechar cada uno de ellos para darnos alternativas", añadió.

"En el fútbol es muy complicado tener un plantel con tantos jugadores importantes, el club lo tiene, y ojalá que en base al trabajo de los futbolistas y la capacidad nuestra de elección para los distintos momentos nos lleve a hacer las cosas bien", continuó.