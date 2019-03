Simeone: "No me sorprende nada la mala racha que estamos pasando"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que "no" le "sorprende absolutamente nada" en el inicio de temporada de su equipo y afirmó que "no es una preocupación tener la pelota" en el derbi, sino ser "verticales y contundentes" cuando tengan el balón.

"A mí no me sorprende absolutamente nada de lo que nos está sucediendo. Entendíamos que las primeras diez jornadas de Liga iban a ser muy complicadas, porque teníamos rivales difíciles, muchos partidos fuera de casa importantes también, en casa con equipos grandes y que tenemos muchos chicos jóvenes a los cuales hay que incorporarlos y adaptarlos lo mejor posible a la estructura de la base del equipo", valoró en rueda de prensa.

"Yo creo que hemos tenido momentos; momentos buenos contra el Sevilla, el Getafe, el Eibar, el Galatasaray, un buen segundo tiempo con el Villarreal y un buen primer tiempo con el Benfica, pero todavía no mantuvimos la regularidad para sostener esta estabilidad, que es lo que necesitamos", continuó después del entrenamiento.

"Físicamente estamos trabajando muy bien. El equipo, en ese aspecto, está en un momento muy bueno, termina todos los partidos mucho mejor que el rival y siempre superándonos en esa faceta. Está claro que lo que tendremos que resolver son más situaciones de acoplamiento, equilibrio y depende absolutamente de responsabilidad mía. Trabajaremos en consecuencia de encontrarlo", valoró.

Valoró el derbi ante el Madrid

Con el "fastidio" de perder el pasado miércoles contra el Benfica, pero sacando las "cosas positivas" de su equipo en ese encuentro, como las "bastantes situaciones de gol" que generaron durante ese duelo, el Atlético afronta este domingo el derbi contra el Real Madrid, en el que "no es una preocupación tener la pelota".

"Simplemente, cuando la tengamos, tenerla para ser contundentes, verticales y poder, en los minutos que la tengas, aprovecharla de la mejor manera. No considero que sea determinante tener o no la pelota", recalcó el técnico, que habló de la posibilidad de jugar este domingo con un 4-3-3, como ya lo hizo contra el Benfica. "Muchos partidos hemos jugado con tres delanteros y está claro que tenemos características de futbolistas para ese sistema. Está Correa, está Carrasco, está Griezmann, que lo puede hacer tranquilamente, y las veces que lo hemos utilizado salió bien. En Eibar salió bien, con el Benfica me gustó y posiblemente mañana arranquemos de esa manera", explicó.

Simeone está viendo "entre Correa y Carrasco" para uno de los puestos del once, según aseguró en rueda de prensa, aunque las pruebas indican que apostará por el atacante argentino y no desveló quién será el elegido para la posición de referencia de ataque: si Fernando Torres, más probable, o el colombiano Jackson Martínez. "Va a obedecer a lo que sienta en consecuencia de lo que necesitamos para el partido. Hoy, después, nos juntaremos con nuestra gente para terminar de resolverlo. Entrenaron bien, están muy bien los dos y eso es bueno para el bien del equipo, así que cualquiera de los dos que pueda jugar le hará bien al equipo", dijo.

Enfrente estará el Real Madrid. "Siempre manejando la misma línea de su potencia ofensiva está intentando protegerse con mayor cantidad de trabajo defensivo, sobre todo en los laterales. Me parece que últimamente tanto Marcelo como Carvajal están trabajando menos en progresiones ofensivas y tratando de cubrir más la parte defensiva", analizó.

"Eso le ha dado tener menos goles en contra, un factor importante para cualquier equipo que quiere ganar, y su potencial ofensivo sigue siendo el mismo, así que tendremos que estar atentos a contrarrestar todo lo que sea jugar sobre los espacios, porque el Real Madrid en esa faceta es muy bueno", apuntó.

"En su historia, el entrenador (Rafa Benítez) siempre ha trabajado de esa manera en los equipos donde estuvo, en el Valencia, en el Liverpool... Son características ya innatas del entrenador por cómo le gustan sus equipos, siempre trabajados, equilibrados y siempre sosteniendo una buena fase defensiva para después atacar", concluyó.