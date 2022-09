Simeone se rinde al Real Madrid: "Cuando hay contundencia, el fútbol es maravilloso"

Diego Pablo Simeone se rindió al Real Madrid tras la derrota contra el Real Madrid en el derbi (1-2): aseguró que el conjunto blanco es "un equipo que defiende bajo y ataca", algo que le recuerda al bloque rojiblanco que fue campeón de Liga con Diego Costa en 2013-14. "Cuando hay contundencia, el fútbol es maravilloso", dijo el entrenador del Atleti.

"Me quedo con una sensación de no haberle sacado la cara al partido nunca, pese al golpe del 0-2 que, visto lo que estábamos viviendo, no encaja tanto con lo que estaba pasando, pero la contundencia es maravillosa y ver a un equipo que defiende bajo y ataca me hace recordar al equipo que teníamos allá con Diego Costa, que salíamos al contragolpe. Cuando hay contundencia, es maravilloso el fútbol", apuntó Simeone.

"Siempre buscamos no irnos del partido, pese a ese 0-2 que era fuerte para lo que se estaba viendo"

El Cholo hizo hincapié en la contundencia de los de Ancelotti: "Nada para reclamar al futbolista, más allá de un error que puede haber dentro del juego, porque lo dieron todo y se entregaron al partido. Lo empezamos bien, ellos tienen un juego directo muy bueno, una transición defensa-ataque muy rápida, con una contundencia extraordinaria. Me gusta que se pueda ver un equipo que juega defensivamente ordenado, juega bien, contraataca y aprovecha muy bien sus situaciones como hace el Madrid".

Opinó que en la segunda mitad mejoraron con los cambios: "Gran trabajo del míster, porque logra juntar varios futbolistas que juegan muy bien a la pelota, al mismo tiempo trabajan defensivamente y al mismo tiempo contragolpean. Pese a todo esto siempre estuvimos en el partido, siempre buscamos no irnos del partido, pese a ese 0-2 que era fuerte para lo que se estaba viendo. La segunda parte mejoramos la intensidad, cuando entraron Cunha y Correa, que le dieron más de vida y un poco más de agresividad al equipo que no la tenía hasta ese momento. Si contra el Madrid no tienes intensidad es muy difícil recuperarla".

El Atlético se queda a ocho puntos de distancia del liderato del Real Madrid: "Nosotros competimos cada partido como siempre, intentando en cada encuentro dar el máximo para sumar la máxima cantidad de puntos. Es verdad que venimos de perder dos partidos en casa en Liga, con el Villarreal y hoy, posiblemente los dos no merecidamente, pero perdimos", señaló el técnico argentino.

Simeone contó por primera vez en esta temporada con Antoine Griezmann como titular, tras ser suplente cada uno de los partidos anteriores: "Entendíamos que podía salir de inicio. Nos dio un gran trabajo, se le vio en varios lugares, primero como segundo punta, intentando bajar a asociarse, en el segundo tiempo volcándose a la izquierda para trabajar sobre la banda. Hizo un partido importante, como lo hicieron varios chicos del equipo".

Ancelotti, satisfecho

Por su parte, el italiano Carlo Ancelotti se mostró orgulloso del nivel dado por sus jugadores tras ampliar el pleno de victorias a nueve esta temporada y aseguró que "no podría pedir más" a su equipo.

"Lo que ha salido bien en este inicio de temporada es que la plantilla es muy competitiva incluso sin Karim [Benzema], que es el jugador más importante. Después, claramente hay algunas cosas que se pueden mejorar, esto es algo bastante normal. Pero la realidad es que no podría pedir más a este equipo. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora y estoy orgulloso de entrenar a estos jugadores", apuntó en rueda de prensa.

"En la primera parte hemos manejado muy bien la salida desde atrás y con dos salidas desde Courtois hemos marcado dos goles. En la segunda parte nos hemos quitado la idea de hacer daño y esto nos ha afectado un poco porque hemos sufrido, aunque hasta entonces estaba controlado", analizó el de Reggiolo.

"Hemos defendido con un bloque bajo, estamos acostumbrados. Es claro que hemos quitado el peligro de los medios y de Joao Félix. Simeone me dice que hemos defendido bien en bloque bajo pues le digo ‘muchas gracias’ porque es un cumplido", completó.

"El equipo ha reemplazado bien a Karim. En estos partidos lo hemos hecho bien, todos los que han jugado en esa posición lo han hecho bien. Hoy Rodrygo marcó un gol espectacular", valoró sobre el brasileño.

"Simeone me dice que hemos defendido bien en bloque bajo pues le digo 'muchas gracias' porque es un cumplido"

Además, ponderó el nivel de Rodrygo y Valverde: "Los dos son jugadores muy especiales. Son lo que tiene que ser ahora el futbolista moderno; que puede jugar en varias posiciones, tiene físico, técnico… los dos han progresado muchísimo. El futbol moderno va a aprovecharse de la intensidad que estos futbolistas muestran".

Un Ancelotti que, aunque criticó un intento de regate de Vinicius, aseguró que, ni mucho menos, quiere quitarle su esencia: "Era un momento de dificultad del equipo. Este balón se podía manejar mejor, pero esto es Vinicius. No puedo quitar lo que es. Su talento nos permite marcar el gol del 0-2 que nos permite ganar este derbi".

Por último, Ancelotti se mostró cauto sobre el devenir de LaLiga a pesar de su pleno de victorias: "El Barcelona lo está haciendo muy bien, nosotros también, el Atlético no ha empezado bien… pero esto es muy extraño y no se sabe lo que puede pasar después del Mundial. Va a ser una Liga más competida que el año pasado".