Simeone: "Nos enfrentamos a un rival muy bueno, el mejor del mundo sin duda"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la virtud de su equipo de poder llevar al fútbol "los valores de la sociedad" y el hecho de que "nunca dejes de creer" sea ya un lema vinculado al club rojiblanco, que remontó (2-0) este miércoles la eliminatoria ante el vigente campeón de la Liga de Campeones, el FC Barcelona, para alcanzar las semifinales.

"'Nunca dejes de creer' es algo que está inmerso ya en el club. Nosotros creemos, no salimos de lo que queremos hacer. En el primer tiempo lo llevamos más para el partido que queríamos. En el segundo fue más cercano a lo que quería el Barcelona. Nos hicimos fuerte con la gente, con los jugadores, el sistema, el trabajo físico. Disfrutando de estos momentos que seguramente no vuelvan", explicó.

El 'Cholo' resumió en rueda de prensa las claves del éxito de un Atleti que eliminó, como hace dos años, al Barça para volver a estar entre los cuatro mejores de la 'Champions'. "Hay una virtud en el equipo con un trabajo de cuatro años y pico, distintas formas de encontrarnos con el juego. El equipo reúne futbolistas que siguen lo que se trabaja. Siento una gran alegría por los futbolistas", indicó.

"No me quedo con un pase a semifinales, hay algo mucho más importante, de valores del día a día en la sociedad. Hay un grupo de gente que están sobre en columna sobre una línea. Se puede ganar o perder, tenemos nuestras herramientas y nos hacemos fuertes, creemos en los valores de la vida y que podemos volcarnos en el juego. Competir, resistir a un rival que es mejor", añadió.

Simeone reconoció que la idea que tenía de partido fue más la del primer tiempo. "Nos enfrentamos a un rival muy bueno, el mejor del mundo sin duda, pero se trabajó muy bien. El primer tiempo de la ida y acá fue muy bueno y los segundos, del Barcelona. Más allá de que la eliminatoria fue apretada jugamos con distintas armas. Hacía siete partidos que no ganábamos y alguna vez toca y tocaba hoy", afirmó.

Además, el técnico argentino explicó que al descanso pidió más a sus jugadores. "Decirles que están haciendo un buen trabajo y tratar de no meternos atrás, lo contrario a lo que pasó. Ellos cambiaron con tres atrás y no nos daba una buena presión. Pero la idea era seguir buscando el primer tiempo. Con buen criterio y no salirnos de ese plan, que cada pelota que se jugara era la última, hasta la ducha", apuntó sobre su charla en el vestuario.

Por último, el 'Cholo' se refirió al Atleti de hace dos años y al futuro de este nuevo proyecto de cara a las 'semis'. "Aquel equipo fue mejor. Este tiene que seguir mejorando. Tiene mucha gente joven. Me pone muy contento Lucas, que insistí mucho para que se quedara y estoy muy contento con su trabajo. Todo eso es más importante que quién nos toque ahora en semifinales. No tengo otro pensamiento que ganar, eso está claro", señaló.

"Nosotros no tenemos nada fácil. El City tiene ese poderío económico y Madrid y Bayern además la historia. Son todos grandes equipos. El Atleti está entre los cuatro mejores dos veces en tres años y es un paso importante, no es extraordinario porque esperamos que haya más", finalizó.