Sergio Ramos: "Perdonamos después de adelantarnos en el marcador"

El capitán de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, no pudo ocultar su decepción por la derrota cosechada ante Croacia (1-2) en un encuentro en el que el defensa aseguró que España "perdonó" cuando logró adelantarse en el marcador.

"La verdad es que ha sido un partido un poco raro. Al principio hemos dominado, hemos tenido ocasiones, nos hemos adelantado en el marcador y después hemos perdonado. Yo también he tenido la ocasión con el penalti de adelantar al equipo, pero no ha sido así. Ha sido una pena, pero es lo que tiene el fútbol", señaló Ramos.

En este sentido, el central español negó que la derrota del conjunto español se debiese al cansancio, ya que como recalcó la causa de la derrota estuvo en la incapacidad de España para cerrar el duelo tras adelantarse en el marcador.

"El equipo estuvo bien en líneas generales"

"Creo que el equipo en líneas generales ha estado bien, a diferencia del marcador. No hemos sabido aprovechar la diferencia cuando íbamos por delante, pero el cansancio no es excusa, ha sido un partido muy raro. Ahora hay , porque podríamos habernos ido con un buen resultado haber pasado que pasar página y aprender de este partido para que no se vuelva repetir en octavos", añadió Ramos.

Un encuentro de octavos de final en el que España se medirá el próximo lunes con Italia en el Stade de France de Saint Denis. "Ahora te toca bailar con la que a priori son favoritas, pero yo siempre lo digo para ser campeón hay que ganar a los mejores y en esta Eurocopa se ha demostrado que cualquier equipo, a pesar de no ser favorito, te puede ganar y dejar fuera", concluyó Sergio Ramos.