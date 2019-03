Schmidt: "Tenemos que creer en nosotros mismos"

El entrenador del Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, ha señalado que sus jugadores deberán estar "muy cerrados en defensa" y jugar con "mucha determinación en ataque" para sacar "algo positivo" en el partido de la Liga de Campeones ante el Barcelona.

El preparador alemán insta a su plantilla a "creer en sus puntos fuertes" para ponerle las cosas difíciles al que, en su opinión, es uno de los tres equipos "más fuertes" de Europa. "Vamos a hacer todo para ser un adversario formidable y hacer el mejor partido que podemos.

Debemos estar muy cerrados y jugar con mucha determinación en ataque. Si hacemos esto y marcamos un gol es posible llevarnos algo de Barcelona", ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará este martes en el Camp Nou.

A pesar de verse las caras ante el vigente campeón de Europa, Schmidt ha dicho que apostará por el mismo estilo de juego y, preguntado por las semejanzas entre el estilo de juego del Barcelona y el Bayern de Múnich, ha considerado que tanto Pep Guardiola como Luis Enrique Martínez "han elegido su propio camino".

"Hay algunos elementos del Bayern que son parecidos al juego del Barcelona, pero ambos entrenadores han elegido su propio camino. Sí creo que hay diferencias. No creo que nos sirva haber jugado antes con el Bayern", ha valorado.

Schmidt, que ha recordado que hace un mes el Leverkusen cayó por 3-0 ante el Bayern de Múnich, ha puntualizado que mañana su equipo deberá "jugar mucho mejor" que en el Allianz Arena, si quiere "sacar algo positivo" del terreno azulgrana.

Una de las dudas del técnico alemán es la presencia del defensa Roberto Hilbert ya que, debido a unas molestias, no está asegurada su presencia en el equipo titular. "En los últimos dos días, ha entrenado individualmente. Está con nosotros y formará parte de la plantilla, pero no sé si podrá jugar desde el principio. Aún no he decidido la alineación", ha zanjado.