Savic: "Ganar la Champions League es el sueño de cada jugador"

Stefan Savic está debutando con notable en su primera temporada como jugador del Atlético. A pesar de que no es titular indiscutible, en las apariciones que ha tenido en la zaga rojiblanca ha cumplido con nota lo que se le ha pedido y ha ayudado a que Jan Oblak haya sido Zamora de la Liga. El montenegrino ahora se centra en la Champions League, en la final que jugarán los de Simeone ante el Real Madrid el 28 de mayo.

"Tenemos que terminar de la mejor manera intentando ganar la Champions. Dije que venía aquí a ganar títulos y espero que así sea. Es el sueño de cada jugador y estamos en la mejor situación para ganarla", dijo el central.

Savic prefiere evitar hablar de favoritos en un duelo que volverá a poner en liza a Real Madrid y Atlético en una final Champions: "Las opciones están a un cincuenta por ciento para los dos. Es una final muy igualada. Creo que va a ser un gran partido y espero que lo ganemos.

El zaguero prefiere no hacerse una idea en la cabeza de cómo va a ser el encuentro del 28 de mayo: "Todo depende de cómo empiece. A veces preparas todo de una forma y el partido comienza de otra diferente. Creo que habrá muchas sorpresas y espero que sea bonito".

Savic reconoce que lo pasado hace dos años, cuando Ramos empató a uno la final de Champions ante el Atlético en el 93' para forzar una prórroga que acabó con goleada madridista, no es uno de los temas más candentes del vestuario: "No hablamos mucho de ello porque hay muchos que no estuvieron en ese partido. Cada encuentro es una experiencia nueva, este es otro partido y no se piensa en la venganza sino en prepararnos de la mejor forma. Esperemos que nuestra defensa se imponga y que el Atleti gane, además tenemos grandes delanteros como Griezmann o Torres".