Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras proyecciones 3D en la fachada

El estadio madridista estrenó un espectacular juego de luces y proyecciones que recrearon goles históricos, momentos actuales y guiños al futuro con Mbappé como protagonista.

El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras pruebas de iluminación LED en la fachada

El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras pruebas de iluminación LED en su fachada

Publicidad

El Santiago Bernabéu vivió este martes una de las fases más llamativas de su transformación: las primeras pruebas de iluminación LED en su fachada. Decenas de aficionados se acercaron a los alrededores del estadio para presenciar un espectáculo visual que arrancó con fotografías y continuará con vídeos. Unas espectaculares proyecciones en 3D que pudieron comprobar las cámaras de 'El Chiringuito'.

Las proyecciones, lanzadas desde una torre frontal situada en la zona de la Plaza de los Sagrados Corazones con Padre Damián, sorprendieron a los presentes con imágenes de los próximos partidos, instantáneas actuales del equipo y recuerdos imborrables de la historia del club. Entre ellos, la volea de Zidane en la final de Glasgow, el gol de Sergio Ramos frente al Atlético en Lisboa o el salto icónico de Alfredo Di Stéfano.

El club quiere que este espectáculo forme parte de la experiencia de los partidos en Chamartín, con proyecciones antes, durante y después de cada encuentro para acercar aún más el estadio a los aficionados. "La transformación del Bernabéu provoca la admiración de todo el mundo. Ya es un símbolo mundial, un monumento, un templo. Millones de turistas se asombran ante una de las obras más espectaculares del mundo en los últimos años", señaló Florentino Pérez en la última Asamblea de Socios Compromisarios.

La remodelación del Bernabéu, iniciada en 2019, incluye una cubierta retráctil, un sistema subterráneo para el cuidado del césped, un videomarcador de 360 grados y el refuerzo de la estructura exterior, a lo que ahora se suma la piel iluminada que convertirá al estadio en un espectáculo permanente en pleno corazón de Madrid.

En el debe, los problemas de sonido: los conciertos en el Santiago Bernabéu han estado en el punto de mira de las quejas vecinales desde principios del verano de 2024 debido a la emisión de decibelios por encima de la normativa municipal. Estas denuncias obligaron a suspender temporalmente los 'shows' musicales allí agendados hasta que el estadio pueda cumplir con la legislación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La sincera reacción de Frances Tiafoe al ver a Alcaraz: "Es horrible, horrible, pero es mi colega"

Carlos Alcaraz saluda a Opelka tras el partido

Publicidad

Deportes

El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras pruebas de iluminación LED en la fachada

El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras proyecciones 3D en la fachada

Casper Ruud en el US Open

El olor a marihuana se cuela en el US Open: "Vayas donde vayas..."

Lamine Yamal, en acción ante el Valencia

Emisarios de LaLiga inspeccionan el Johan Cruyff como alternativa al Camp Nou para el Barça - Valencia

Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza
Franja de Gaza

Muere el atleta Allam Abdullah al Amour cuando buscaba comida en un punto de distribución en Gaza

El trofeo de la Champions League en el Olympic Park de Múnich
Champions League

Fechas y equipos clasificados para la UEFA Champions League 2025 - 26

Jannik Sinne celebra su victoria ante Vit Kopriva en el US Open
US Open

Jannik Sinner, sobre los duelos ante Carlos Alcaraz: "Nuestros partidos se han convertido en auténticas batallas"

El italiano comienza la defensa de su corona en el US Open arrollando a Vit Kopriva (6-1, 6-1 y 6-2). Sinner se medirá en segunda ronda a Alexei Popyrin.

Vinícius celebra su gol en el Tartiere
Fútbol

LaLiga denuncia insultos contra Pedro Sánchez, Vinícius y el Real Madrid en Oviedo

El organismo remitió un escrito al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia detallando los insultos entonados por un grupo de aficionados en el Tartiere.

El salto de película desde más de 1.500 metros

¿Paracaidismo y surf desde un helicóptero? El salto de película desde más de 1.500 metros

El Pico Perdiguero de los Pirineos, con 3.321 metros de altitud

Muere un montañero catalán de 53 años en el Pico Perdiguero, en Benasque (Huesca)

Lucas Vázquez posa con la camiseta del Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta junio de 2027

Publicidad