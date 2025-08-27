El Santiago Bernabéu deslumbra con sus primeras proyecciones 3D en la fachada

El Santiago Bernabéu vivió este martes una de las fases más llamativas de su transformación: las primeras pruebas de iluminación LED en su fachada. Decenas de aficionados se acercaron a los alrededores del estadio para presenciar un espectáculo visual que arrancó con fotografías y continuará con vídeos. Unas espectaculares proyecciones en 3D que pudieron comprobar las cámaras de 'El Chiringuito'.

Las proyecciones, lanzadas desde una torre frontal situada en la zona de la Plaza de los Sagrados Corazones con Padre Damián, sorprendieron a los presentes con imágenes de los próximos partidos, instantáneas actuales del equipo y recuerdos imborrables de la historia del club. Entre ellos, la volea de Zidane en la final de Glasgow, el gol de Sergio Ramos frente al Atlético en Lisboa o el salto icónico de Alfredo Di Stéfano.

El club quiere que este espectáculo forme parte de la experiencia de los partidos en Chamartín, con proyecciones antes, durante y después de cada encuentro para acercar aún más el estadio a los aficionados. "La transformación del Bernabéu provoca la admiración de todo el mundo. Ya es un símbolo mundial, un monumento, un templo. Millones de turistas se asombran ante una de las obras más espectaculares del mundo en los últimos años", señaló Florentino Pérez en la última Asamblea de Socios Compromisarios.

La remodelación del Bernabéu, iniciada en 2019, incluye una cubierta retráctil, un sistema subterráneo para el cuidado del césped, un videomarcador de 360 grados y el refuerzo de la estructura exterior, a lo que ahora se suma la piel iluminada que convertirá al estadio en un espectáculo permanente en pleno corazón de Madrid.

En el debe, los problemas de sonido: los conciertos en el Santiago Bernabéu han estado en el punto de mira de las quejas vecinales desde principios del verano de 2024 debido a la emisión de decibelios por encima de la normativa municipal. Estas denuncias obligaron a suspender temporalmente los 'shows' musicales allí agendados hasta que el estadio pueda cumplir con la legislación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com