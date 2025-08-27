Emisario de LaLiga inspeccionan el Johan Cruyff como alternativa al Camp Nou para el Barça - Valencia

El retraso en las obras del Camp Nou y la negativa del Ayuntamiento de Barcelona en otorgar la licencia de primera ocupación al Camp Nou han llevado al Barcelona ha solicitar este miércoles a LaLiga que el partido de la jornada 4 ante el Valencia se dispute en el Estadio Johan Cruyff. El pasado lunes el club culé logró el Certificado Final de Obra (CFO) de la primera fase del Spotify Camp Nou, un documento indispensable para que el Ayuntamiento de Barcelona pueda iniciar el proceso de inspección que autorice la apertura del estadio. Pero los plazos parecen muy justos y el estreno liguero de los de Hansi Flick en casa podría irse al Johan Cruyff, con aforo para 6.000 espectadores.

Emisarios de LaLiga han inspeccionado este miércoles dicho escenario como posible alternativa al Spotify Camp Nou para disputar el Barcelona-Valencia del próximo 14 de septiembre, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, según confirmaron fuentes conocedoras de la visita.

Hay dos problemas de cara a jugar ese partido en el Johan Cruyff: el aforo es inferior al mínimo que exige LaLiga y actualmente no dispone de las cámaras necesarias para la aplicación del VAR. Además, el fin de semana del 13 y el 14 de septiembre está previsto que el equipo femenino se enfrente en el Johan Cruyff al DUX Logroño en la tercera jornada de la Liga F, aunque el día y la hora todavía no están confirmados.

A la espera de la licencia de primera ocupación; Montjuic, la alternativa

El Barcelona sigue trabajando para poder albergar el partido contra el Valencia en el Spotify Camp Nou, pero todavía no ha recibido los permisos necesarios para la apertura del recinto, en concreto, la licencia de primera ocupación. Una vez que el Ayuntamiento dé esta última licencia, la entidad tendrá luz verde para abrir el estadio con una capacidad inicial de 27.000 espectadores distribuidos entre el gol sur y la tribuna.

Mientras no recibe la autorización para regresar al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27.000 espectadores, la entidad ya cerró la semana pasada un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero en caso de que el recinto del barrio de Les Corts no esté disponible para acoger los partidos del primer equipo de fútbol. El problema con Montjuic es que el viernes 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone, por lo que el césped del recinto todavía no estaría disponible para acoger un partido de fútbol.

