Rubén Castro: "¿Cánticos? Cada uno dice lo que quiere"

Rubén Castro fue entrevistado nada más acabar su gran partido con el Betis. Protagonista dentro del campo, gracias a su 'hat-trick', y también fuera por sus declaraciones sobre los cánticos sexistas de la grada ultra. "¿Los cánticos? Yo no tengo nada que ver. La gente que cante lo que quiera y yo me dedico a jugar. ¿Que si me parece mal? Mal no, cada uno es libre de decir lo que quiera", afirmó.