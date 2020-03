Ronaldinho, en la cárcel con "riesgo de fuga" y su abogado le 'defiende' así: "Es tonto"

El exjugador del FC Barcelona e internacional brasileño Ronaldinho de Assis Moreira seguirá en prisión preventiva junto a su hermano, hasta un periodo máximo de seis meses, por haber entrado en Paraguay, país al que acudía para unos eventos solidarios de la fundación 'Fraternidad angelical', con unos presuntos pasaportes falsos.

La polémica que envuelve a la detención del que fuera jugador del Barcelona, se ha visto agravada por las palabras de su abogado, Adolfo Marín, cuyas palabras están dando la vuelta al mundo. "La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto", dijo el abogado.

Ronaldinho, que viajó junto a su hermano Roberto, fue detenido por segunda vez después de pasar la noche en la cárcel de Asunción, y este sábado la fiscal general ha ordenado su detención. "Estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra los intereses de la República de Paraguay", indicó Clara Ruiz ante los medios.

El exjugador brasileño, que cubrió sus manos con una manta para que no se viesen las esposas, "reúne todos los requisitos" para que permanezca en prisión. "Hay peligro de fuga, no tiene arraigos en el país, entró de forma ilegal y está permaneciendo de forma ilegal. Por eso el juzgado consideró que siga en prisión", añadió la jueza.