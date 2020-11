Ronald Koeman: "Si Joaquín quiere hablar, es su problema"

Ronald Koeman no ha querido entrar en un duelo dialéctico con Joaquín, jugador con el que coincidió en el Valencia y que ha asegurado que este sábado no le saludará.

"Ya entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, no me mojo en este sentido. . Si quiere hablar más es su problema. Estoy metido en el partido, y no en cosas individuales ni en cosas que han pasado hace muchos años", explicó Koeman.

El entrenador holandés sí habló de Messi y elogió su actitud, que considera "muy buena", después de que se difundieran unas imágenes en las que el argentino aparecía andando en los últimos instantes del partido europeo ante el Dinamo de Kiev.

"Hay imágenes... A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo", insistió Koeman.

Cree Koeman que "a cualquier jugador" le pueden "sacar una imagen andando". "Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro", respondió Koeman.

En cuanto al supuesto declive de Leo Messi, que esta temporada solo ha marcado desde el punto de penalti, el técnico comentó que el diez del Barça "todavía tiene mucha calidad" y se trata de "un jugador importante en nuestro juego ofensivo".

"Sé que ha marcado de penalti, estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo", insistió el entrenador azulgrana.

"Leo es un gran jugador y le ponemos en el campo donde podemos hacer daño al contrario. Para nosotros es importante, especialmente, en ataque. Ha jugado en varias posiciones y siempre crea problemas al contrario", aclaró.