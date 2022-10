Rodrygo y Militao consiguen el pasaporte español y el Madrid se queda sin extracomunitarios

Buenas noticias para el Real Madrid, hoy se ha hecho oficial que Rodrygo y Militao ya han conseguido la documentación que les otorga la nacionalidad española, dejando así al equipo blanco sin extracomunitarios en la plantilla.

El proceso ha durado un tiempo pero el 'sí' ha llegado en el mejor momento para la entidad blanca, que tras este movimiento se queda sin extracomunitarios (Vinicius la consiguió en septiembre) y tendrá la oportunidad de fichar en el mercado de invierno a un jugador que puede ocupar la plaza de extracomunitario.

Además de ser una gran noticia para el club supone una alegría para ambos jugadores y sus respectivos entornos ya que tanto Rodrygo como Militao llevan tiempo en Madrid y cada día que pasa son más importantes en el club.

Claves en el éxito madridista

El defensa fue vital en los títulos del año pasado (Champions y Liga) mostrándose imperial en la zaga y siendo el jefe de la defensa, la salida de Ramos avecinaba un problema en el club y al final terminó siendo la oportunidad que Éder estaba buscando, la aprovechó y ahora es titular indiscutible.

Rodrygo, por su parte, es una pieza muy importante en el ataque blanco y Ancelotti lo sabe y lo valora. Todavía no es un fijo en el once pero eso no evita que salga de titular en muchas ocasiones, su rendimiento, especialmente el año pasado en las eliminatorias ante el City (doblete en la vuelta) y ante el Chelsea (gol clave en la vuelta) han convencido al Bernabéu, y le colocan muy por delante en la rotación respecto a Asensio, Hazard, Mariano... Junto a Benzema, Vinicius y Valverde forma día tras día la ofensiva madridista.