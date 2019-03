Roberto Carlos: "Trabajo para ser algún día entrenador del Real Madrid"

El exjugador del Real Madrid Roberto Carlos, actual futbolista y técnico del Delhi Dynamos indio, ha asegurado que está "trabajando" para "volver al Madrid como entrenador" o ser "seleccionador de Brasil", y se ha mostrado convencido de que el barcelonista Neymar será "el número uno del mundo dentro de dos o tres años".

"Estoy aprendiendo y trabajando aquí para volver al Madrid como entrenador o como seleccionador de Brasil, donde jugué 17 años. Creo que tengo las puertas abiertas en ambos sitios. Si algún día llega el momento de volver al Real Madrid, lo haré muy feliz", declaró en una entrevista en el programa 'Al Primer Toque' de Onda Cero.

El brasileño explicó que ve "fuerte" al conjunto blanco, que es "favorito" en el partido de este martes ante el París Saint-Germain "porque juega en casa y está en un momento de forma increíble". "La 'Champions' es buenísima para jugarla, pero muy complicada. Te diviertes y aprendes un montón, es como un Mundial de los mejores clubes. Algún día el PSG va a llegar el momento en el que esté ahí, no al nivel del Madrid u otros clubes, pero sí a más nivel", subrayó.

Además, definió a su compatriota Marcelo como "el mejor lateral izquierdo del mundo". "Vive un grandísimo momento, es el capitán y no entiendo cómo no es titular en la selección de Brasil, no sé qué piensa Dunga. Cuando estuvo conmigo era difícil dejarle en el banquillo, le enseñé algo y yo también aprendí mucho de él. No me sorprende nada lo que está haciendo en el Real Madrid. Siendo Sergio Ramos el capitán, él se sitúa detrás y espera su momento para ser más líder. Siempre es feliz pero cuando tiene que asumir la responsabilidad dentro del equipo y en el juego, lo hace muy bien", manifestó.

Roberto Carlos también tuvo palabras de elogio para el barcelonista Neymar. "Neymar es un grandísimo jugador, un amigo que he visto crecer. Espero que la gente del Madrid no se enfade conmigo: dentro de dos o tres años Neymar será el número uno del mundo", indicó.

"Asumir la responsabilidad del Barça con la ausencia de Messi, su gran estrella, y siendo tan joven, es muy difícil. Neymar nunca quiere ser el protagonista con palabras sino dentro del juego. Tiene mucha presión y sin embargo lo está haciendo muy bien, pero siempre voy a decir que quiero que el Madrid sea el campeón", explicó.

Por otra parte, reconoció que en Brasil ahora "sólo se habla de Neymar". "La base de Brasil en este momento está formada por jugadores de clubes de Europa. No sé si volverá a ser campeón con tanta facilidad como antes. Dunga está buscando el mejor equipo y espero que gane cuanto antes una competición importante, ya hace mucho tiempo que no lo conseguimos. Jugar con Brasil es muy difícil, hay que tener paciencia, además los clubes de Brasil no deben pensar tanto en vender sino en fabricar allí a jugadores", aseveró.

El exinternacional carioca también defendió a los jugadores azulgranas, que el sábado se disfrazaban con motivo de Halloween tras ganar en el Coliseum Alfonso Pérez. "He visto las fotos y me he divertido, cuando uno pierde siempre busca excusas o desviar la atención, no ha sido una falta de respeto. Es muy bueno que algunos hayan pedido perdón pero, ¿por qué no debe haber alegría cuando se gana un partido? El que pierda que haga lo mismo cuando gane. Ante el Alavés hice una celebración que molestó pero hay que entender que era un momento de alegría. El fútbol es un espectáculo y hay que divertirse más", apuntó.

Por último, Roberto Carlos, de 42 años, habló de su experiencia en La India. "Mañana empiezo el partido de inicio, si ganamos somos líderes, me cuido mucho para al menos aguantar estos dos meses. Mi idea luego es volver a Europa y ser sólo entrenador. Cuando estuve en el Anzhi como director deportivo me sentía muy mal, estaba en la tribuna y sólo deseaba estar en el césped, por eso hablé con Hiddink para ayudarle un poco en el campo. Me enseñó tanto que ahora tengo la licencia A de entrenador", concluyó.