Los jugadores de la selección española de fútbol ya se encuentran en Gijón esperando en El Molinón a su siguiente contrincante en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, el combinado de las Islas Feroe.

Por ahora, los de Robert Moreno llevan cinco dianas de cinco partidos, una buena racha que los jugadores de la roja no quieren perder de ninguna de las maneras. Por ello el partido de mañana a las 20:45 de la tarde será como una final más para poder llegar lo mejor posible a la competición estival.

Por su parte, Robert Moreno así lo explicaba en rueda de prensa. "Los jugadores no deben relajarse aunque el rival sea fácil, primero por respeto al contrario y por respeto a ellos mismos como profesionales, jugar con la selección española no es fácil", valoró el entrenado que además dio las consignas para los no habituales: "Hay algunos jugadores que sólo juegan un partido, y ese que juegas es contra las Islas Feroe, por eso no puedes permitirte ni un segundo de relax".

Uno de los capitanes de la selección masculina de fútbol Sergio Busquets también siente este partido como uno importante y no lo van a dejar escapar. "el partido de mañana no es ninguna broma, no es el rival más fuerte del grupo, pero tienen todo nuestro respeto", zanjo el jugador del FC Barcelona.