El Espanyol viaja a Moscú para enfrentarse al CSKA. Tras el decepcionante inicio de temporada en LaLiga, el cuadro dirigido por David Gallego buscará traerse los tres puntos del Rusia, pero no será nada fácil. El CSKA, tras el mal partido ante el Ludogorets, busca su primera victoria en la Europa League. El Espanyol viene de empatar (1-1) ante el Ferencváros, no ha perdido ninguno sus últimos 21 encuentros europeos ante equipos no españoles.

El Getafe volvió a Europa, diez años después, con victoria ante el Fenerbahce en casa (1-0). Hoy se enfrentan al Krasnodar a domicilio y quieren dar un paso de gigante hacia la clasificación para la fase final de la Europa League. Para ello, deberán derrotar a un Krasnodar que ya registra cuatro partidos sin ganar en competencias europeas como local.

Por su parte, el Sevilla recibe al Apoel. El equipo entrenado por Julen Lopetegui, ganó por 0-3 al Qarabag en la primera jornada de esta Europa League, y tratará de hacer lo mismo ante los chipriotas. Para ello, los hispalenses deberán superar a un Apoel que viene de perder en casa ante el Dudelange.