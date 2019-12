Rakitic, sobre su situación en el Barcelona: "Valverde no ha hablado conmigo"

El centrocampista aseguró, en referencia a su relación con Valverde que no "hay nada que que decir" puesto que todo esta claro con el técnico vasco. "Estoy feliz al ir a entrenar por la mañana y prepararme para el partido de la mejor manera posible. Al final, es el entrenador quien decide quién jugará y cuánto" explicó.

El croata también aprovechó la oportunidad para recalcar que el Barcelona es el "mejor lugar" para él así como para destacar que sigue preparándose para aportar al equipo "tanto como sea posible este año".

"No tengo nada que decir sobre quién dijo lo que dijo. La pregunta más importante es si puedo jugar en el Barcelona. Si puedo jugar, tengo claro que el Barcelona es el mejor lugar para mí" señaló Rakitic sobre una posible salida en la próxima ventana de fichajes. "Veremos que pasa, pero yo me estoy preparando para contribuir tanto como sea posible este año. Llevo aquí cinco años y medio y he vivido mis días más importantes en el Barcelona. Estoy convencido de que lo mejor está por llegar" añadió.

El ex del Sevilla, que ha recuperado peso específico en la medular azulgrana, se muestra tajante a la hora de reafirmar su compromiso con el club y su deseo de continuar.

"No pienso en nada más que en el Barcelona. Por supuesto, en el fútbol debes estar preparado para cualquier cosa, pero mi idea es estar aquí. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Han pasado muchas cosas que no se pueden cambiar, pero mi objetivo es jugar y hacerlo en el Barcelona. Vengo a entrenar contento,la sonrisa ha vuelto y tengo ganas de jugar. Estoy decidido a hacer todo lo posible para tener la confianza del club, los entrenadores, los compañeros y los aficionados" concluyó.