'Rajada' de Jorge Molina tras la eliminación del Getafe en Mestalla: "Llorar les da resultados"

MUY ENFADADO TRAS EL PARTIDO DE MESTALLA

Jorge Molina acabó muy enfadado tras el Valencia vs Getafe que eliminó a los azulones de la Copa del Rey. El delantero del Getafe dijo que en el Valencia "se pasaron toda la semana llorando, literalmente" y eso "les da resultados". "Si digo lo que pienso me cae lo que no está escrito de sanción", comentó Molina.