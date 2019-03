Rafa Benítez: "Creo que Sergio Ramos jugará contra el Villarreal"

COMO CANTERANO, SÓLO IRÁ MARCOS LLORENTE

Rafa Benítez compareció ante los medios de comunicación antes del partido contra el Malmo. Reconoció que para ellos no es un partido vital, pero quieren coger buenas sensaciones de cara al partido contra el Villarreal. También adelantó que Sergio Ramos no irá convocado contra el Malmö, pero espera que juegue contra el Villarreal, y no dio pistas del once, pero avisó de que sólo Marcos Llorente irá en la lista de convocados como canterano.