Rafa Benítez: "Benzema se marcó el objetivo de anotar dos goles y lo ha cumplido"

Rafa Benítez, técnico del Real Madrid, desveló que el francés Karim Benzema le dijo, antes del partido ante el Getafe, que marcaría dos goles y lo cumplió, en un encuentro que -dijo- le va a "ayudar a estar mejor". "Benzema necesitaba más tiempo y trabajo. El hecho de que haya hecho dos goles y participado con el equipo incide en que es un jugador muy importante para nosotros y que mejora a los que tiene alrededor", aseguró Benítez satisfecho con el rendimiento de su jugador en la vuelta al once.

"Estuvimos charlando y tenía muchas ganas de jugar este partido y hacerlo bien, meter goles. Incluso se marcó el objetivo de marcar dos goles y lo ha cumplido. Demuestra que está bastante centrado, sabe que tiene que hacerlo bien a nivel futbolístico y que esto le ayuda a estar mejor", añadió. Desde el 5 de abril toda la 'BBC' formada por Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, no marcaba en el mismo partido.

Destacó que "el objetivo era hacer las cosas bien el mayor tiempo posible". Después de escuchar silbidos cuando su nombre se anunció por megafonía, el técnico madridista mostró respeto por el aficionado madridista. "Tenemos máximo respeto por la afición, buscamos hacer cosas como hoy, un buen partido, ganar y encauzar la temporada a nivel futbolístico lo máximo posible porque así nuestros aficionados estarán contentos".

"Sabíamos como estaba el ambiente, por eso nuestro trabajo era estar muy concentrados para hacer las cosas bien desde el principio y así lo han hecho. La satisfacción de los aficionados es ver un gran equipo en el primer tiempo y que se ha gestionado hasta el final", añadió.

La BBC volvió a marcar, algo que no sucedía desde el 5 de abril, y Benítez lo destacó en rueda de prensa. "El hecho de que los tres atacantes del equipo se hayan encontrado entre ellos, hayan marcado y colaborado en ataque y defensa con el equipo, les tiene que dejar satisfechos a los tres. Es importante que jueguen bien y que metan goles. Desde ahí es importante mantener un buen estado anímico".

También valoró una mejoría física del colombiano James Rodríguez. "Contra el Cádiz nos fue mostrando alguna cosa más y hoy ha trabajando mucho. No era fácil, tenía que correr bastante y lo ha hecho. Todos los partidos que está jugando mejorará su físico porque la calidad no se le discute y estará mejor".

Sobre las críticas, ha dicho: "Las redes sociales permite a mucha gente expresarse sin conocer lo que sucede dentro, pero el equipo está mejor de lo que la gente piensa y lo hemos demostrado en el primer tiempo. Sigo siendo optimista, podemos seguir creciendo y estoy contento porque todo el mundo se emplea al máximo".

El brasileño Marcelo no jugó porque, según el entrenador del Real Madrid Rafa Benítez, "no tiene el alta médica", pese a que el viernes dijo en sus redes sociales que estaba recuperado de su lesión muscular, y será el martes cuando reaparezca, en Liga de Campeones frente al Malmoe. Benítez explicó en rueda de prensa la situación del brasileño, que publicó en sus redes sociales que estaba recuperado para jugar, después de conocer que no estaba en la lista de convocados para el Getafe.

"Es bastante más sencillo de lo que parece, yo hablo con el doctor y me dice que el jugador no tiene el alta médica", desveló el técnico madridista. "Marcelo completa una sesión de entrenamiento previa a un partido, más controlada, y hoy ha entrenado bien por lo que estará contra el Malmoe, pero para este partido era precipitado. Hemos protegido al jugador para evitar que se vuelva a lesionar", sentenció.