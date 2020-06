Quique Setién, sobre el vestuario: "Es verdad que siempre hay controversias, yo tampoco era un jugador fácil"

Quique Setién, entrenador del Barcelona, habla en rueda de prensa antes del partido de la jornada 33 de LaLiga Santander contra el Atlético de Madrid. El equipo culé se juega seguir peleando por el título ante un equipo que llega al Camp Nou en plena racha de victorias.

Setién sabe que el conjunto azulgrana está ante un partido clave: "Sin duda son partidos disputados, difíciles, con alternativas. Son un gran equipo, muy identificado con su manera de hacerlas cosas. Nos van a poner las cosas muy complicadas. El ganar es una cuestión tremendamente decisiva porque todo puede pasar pero cada vez se reducen los partidos y el margen es menor. Le damos la importancia debida a este partido como a los demás".

Tras el partido contra el Celta de Vigo se hicieron virales unas imágenes de Leo Messi 'pasando' de Eder Sarabia: "En realidad es verdad que siempre hay controversias como en la vida y es normal que haya diferencias. Pero esto ha pasado siempre. Yo tampoco era un jugador fácil. Lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de que la idea común. Yo lo entiendo como algo natural. Hay una comunicación buena. No le doy ninguna importancia", ha dicho el técnico. Sobre el incidente de Messi con Sarabia: "No pasó nada especialmente. Fue una indicación y ya está.

Quiere una "victoria holgada"

"Cuando no hay victorias y no ganas, todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. La relación que tenemos con la plantilla es buena", ha reflexionado. Sobre la reunión con el vestuario: "Ayer hablamos de muchos temas pero nos centramos en el tema del fútbol. Tenemos que mejorar y hacer las cosas mejor. La situación que estamos viviendo en la que somos superiores pero no generamos goles, luego nos frustra. Pero las situaciones son normales. Es algo que podemos cambiar si podemos lograr una victoria algo más holgada".

Además, el entrenador manda un mensaje a los jugadores referencia del equipo: "Hay que sacrificar cosa personales por el beneficio del equipo. Esta situación que estoy viviendo para mi es nueva. El tiempo va colocando a cada uno en su lugar".

Setién ha hecho referencia a la situación de Griezmann en el equipo: "Sólo pueden jugar once. Unas veces van a jugar unos y otras, otros. En cada partido hay que decidir. Pero todos son importantes t todos tiene opciones. Hay jugadores que tienen una especial jerarquía pero todos es posible que jueguen o no".

En cuanto a la salida de Arthur a la Juventus de Turín: "Es jugador del Barcelona y él se ha comprometido para ser uno más y se va a dedicar a los objetivos del equipo. Va a ser honrado hasta el último día".