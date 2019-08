El Real Madrid ha quedado encuadrado en el Grupo A tras el Sorteo de la Champions League de la fase de grupos. Los blancos tienen un grupo de dificultad media en el que tendrá que verse las caras con el PSG galo, el Brujas belga y el Galatasaray turco.

El morbo de este primer grupo de la Champions lo pone la visita de los blancos al PSG. Todavía no se sabe si Neymar seguirá formando parte del elenco de estrellas del equipo francés. Pero que el brasileño esté o no, no le resta nivel a un equipo galo, en el que a grandes jugadores como Mbappe o Verratti podría sumársele el actual portero merengue, Keylor Navas.

El resto de rivales son más sencillos. Los blancos deberán medirse a un Brujas, que ya la dio el ‘susto’ al Atlético de Madrid en la pasada edición. Y por último a un Galatasaray, que tiene en el ‘infierno turco’ de su estadio su arma principal.