Las pruebas médicas descartan una lesión de Brahim en el gemelo y el sóleo

Alarmas apagadas en el Real Madrid. Brahim Díaz, el autor del único gol del partido de octavos de Champions ante el Leipzig, no sufre ninguna lesión en el gemelo de su pierna derecha ni el sóleo. La resonancia realizada este jueves al jugador malagueño confirman que solo se trata de un tirón y que no hay ningún músculo afectado.

El propio Brahim ya rebajó la preocupación tras el duelo en el RB Arena, después de retirarse en el minuto 84 por una molestia en el gemelo de la pierna derecha.

"He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Me harán pruebas y no será nada", aseguró Brahim el pasado martes por la noche desde Leipzig.

La duda ahora es saber si Carlo Ancelotti incluirá a Brahim en la convocatoria del partido liguero ante el Rayo Vallecano del próximo domingo o dará descanso al jugador pensando en los próximos compromisos.