El propietario del Leicester: "Jamie Vardy venía borracho a entrenar todos los días"

El propietario del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ha revelado los diferentes problemas que tuvo el club con Jamie Vardy cuando le ficharon en 2012. En unas declaraciones al diario inglés 'The Sun', el propietario de 'los zorros' comenta que "no sabíamos ya que hacer con él, venía borracho a entrenar todos los días".

"Él pasó directamente del fondo en el fútbol a jugar la Championship, y eso le llevó a beber alcohol todos los días. No teníamos ni idea de qué hacer con él", añade el dirigente al ser preguntado por la delicada situación que pasaron con él.

Aiyawatt cuenta cómo y de qué manera se enteró de que su nuevo fichaje tenía este tipo de actos impropios de un jugador de élite ya en Inglaterra: "Yo no me enteré de nada hasta que me dijeron que había llegado borracho al entrenamiento”.

El momento crucial y lo más seguro, uno de los más importantes para Vardy, fue la conversación que hubo entre jugador y propietario. Éste último lo cuenta de la siguiente manera: "Yo le dije, '¿quieres poner punto final a tu carrera de esta forma? ¿Quieres permanecer aquí así? Vamos a liberarte de tu contrato, pero no creas que tu carrera irá mejor'".

La respuesta de Vardy no se quedó corta, el delantero inglés llegó a encontrarse desbordado. “Él me dijo que no sabía qué hacer con su vida, que nunca había ganado tanto dinero. Y yo le pregunté: ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo crees que debería ser tu vida? Solo piensa en lo que podrías hacer por el club. Hemos invertido en ti, ¿tienes algo que devolvernos?".

Además, el dirigente del Leicester añade: "Después de eso, simplemente dejó de beber y comenzó a entrenarse de verdad. Su físico entonces no era tan bueno como ahora. Sabíamos que tenía una aceleración explosiva, pero no teníamos ni idea de que pudiera ser tan bueno. Él se adaptó, trabajó en los entrenamientos y se ha convertido en una nueva persona. Y eso es lo mejor de todo".