Las primas de Rubiales cargan contra Jenni Hermoso: "¿Por qué ha cambiado tres veces su versión?"

Demelza Béjar Sánchez, primera hermana de Luis Rubiales, ha comparecido ante los medios junto a la iglesia en la que Ángeles Béjar, madre del mantario de la RFEF, se ha atrincherado en huelga de hambre en Motril: "¿Que lo ha hecho mal? Sí. Le pudo la emoción, porque llevaban un mes agobiados para ser campeones. Todos somos personas y en un momento de euforia te puede pasar eso. Lo están condenando de una manera que no hay derecho. Linchamiento mediático. Se lo quieren cargar de cualquier manera", ha defendido a su familiar.

"La chiquilla esta el primer día estaba contenta y feliz y a los tres días pone un comunicado de que ha sido una gresión"

La prima del suspendido presidente de la RFEF por la FIFA cuestionó la denuncia de Jenni Hermoso por el beso no consentido de Rubiales: "La manera de tratar esto como una agresión por las feministas, la tele, los políticos... Me parece de vergüenza. La gente que se aprovecha de esto para apalearle es vergonzoso. No debería dimitir, no ha hecho nada malo. Tiene que tener muy tranquila su cabeza y tirar para adelante. Es injusto".

"La chiquilla esta el primer día estaba contenta y feliz y a los tres días pone un comunicado de que ha sido una gresión. ¿Estamos tontos?", se ha preguntado sobre Jenni Hermoso. "Mi primo ha sido bastante claro y sensato en lo que ha dicho. Ha pedido perdón ante toda España por lo que tenía que pedir. Ahí están las evidencias y las imágenes, están claritas. Esa muchacha si se hubiera sentido agredida habría actuado de otra manera, es de vergüenza. Hay mucha gente maltrada, que le pegan, que la matan... y no se está dando toda la movida esta por lo que ha hecho Luis Rubiales".

La crisis que tiene a Luis Rubiales en el foco mundial la está sobrellevando con unos días de vacaciones, ha desvelado su prima Demelza Béjar Sánchez: "Luis Rubiales está donde tiene que estar. Relajándose. Con su hija. Esto no hay cuerpo quien lo aguante", ha contestado al ser cuestionado por periodistas tras conocerse que la madre del directivo decidió iniciar una huelga de hambre indefinida.

"¡Jenni, queremos que digas la verdad!"

Vanessa Ruiz Béjar, otra prima de Rubiales, también ha arremetido contra Jenni Hermoso: "Queremos que Jenni diga la verdad. ¿Por qué ha cambiado tres veces su declaración?". Denuncia que su familia está siendo acosada: "Queremos que nos dejen en paz, nos hemos tenido que de nuestras casas. No paran de acosarnos. ¡Jenni, queremos que digas la verdad! Si esta mujer de verdad se sentía acosada en un primer momento, que hubiera ido donde tenía que ir. No haber cambiado su versión tres veces".

Ha contado en la puerta de la iglesia cómo está la madre del mandatario federativo: "Hay un acoso y derribo que no es justo. Su madre es una persona muy creyente y se ha refugiado en dios, poniéndose en huelga de hambre, y no quiere salir de la iglesia. Su madre está todo el día llorando, sin comer, sin dormir... quien pase cinco minutos con Luis sabe que es una persona con muy buen corazón y muy noble. Es una buena persona. Va a mantener la huelga de hambre hasta que ella se pronuncie".