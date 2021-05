En Portugal califican de "vergüenza" lo ocurrido con los hinchas ingleses durante la final de Champions League

Críticas al Gobierno de Antonio Costa después de las aglomeraciones y de la celebración masiva de aficionados ingleses en Oporto tras la final de la Champions League. La oposición va más allá y solicita la dimisión del presidente tras catalogar lo sucedido como "vergüenza".

El motivo es que Portugal anunció unas medidas de seguridad ante la llegada de hinchas de Chelsea y Manchester City que después no se cumplieron. En Portugal aún no entienden por qué la liga nacional no admite público en los estadios pero sin embargo se acogiera a 15.000 aficionados para la final de Champions.

Unos 15.000 aficionados que antes y después del partido invadieron sin ningún tipo de control las calles de Oporto y las terrazas de los bares, en muchas ocasiones sin utilizar mascarilla ni respetar la distancia de seguridad ante el coronavirus.

La noche en Oporto transcurrió con mucho trabajo para los agentes, con un policía herido leve y dos hinchas ingleses detenidos.dos hinchas ingleses detenidos. El Gobierno había prometido medidas extraordinarias que finalmente no se cumplieron y los aficionados del Chelsea celebraron el título fuera de la 'fanzone'.

Se produjeron pequeños disturbios por las calles, pero lo que más preocupa al Gobierno ahora es la posible transmisión del coronavirus, que aumenta en Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa también ha criticado lo ocurrido en Oporto.

Desde el gobierno luso piden extremar las precauciones a todas las personas que estuviera nen contacto con hinchas ingleses durante esta final de Champions League disputada en el estadio Do Dragao.